Hermanitos asesinados: la madre habría cometido los crímenes “por venganza”

Policiales Revelan estremecedores detalles del doble crimen de los hermanitos en Corrientes

Mientras Aldana B. se encuentra con prisión preventiva en el área de seguridad del hospital de salud mental San Francisco de Asís de Corrientes, acusada de matar a puñaladas a sus hijos Sofía y Dylan, de 5 y 8 años respectivamente en la localidad de Curuzú Cuatiá, la fiscal María José Barrero Sahagún avanza en la recolección de pruebas y sostener la imputación.“La hipótesis que manejamos es que ella. No hay antecedentes de maltratos o violencia hacia los niños antes del hecho”, afirmó en declaraciones a Radio Sudamericana.“Hasta el momento. Las pericias psicológicas, psiquiátricas y de asistencia social toman un tiempo más, por lo que debemos esperar”, aseguró.Asimismo, confirmó que “ella no tomaba medicación, y todavía no salieron los resultados de los exámenes en busca de posibles estupefacientes en su cuerpo”.Por otra parte, la fiscal dio detalles de la situación actual del padre de los niños asesinados, al tiempo que se refirió sobre el vínculo que mantenía éste con la mujer acusada de asesinarlos.. Ni bien pudimos entrevistarlo, pudimos recoger datos necesarios para la causa. Él está muy consternado por perder a sus dos únicos hijos. A su vez, él puede declarar en la causa por tener el interés de sus hijos en la misma”, dijo Barrero Sahagún.Y añadió: “Pudimos comprobar que. Él se había ido a trabajar al campo en el momento en que ella decidió asesinar a sus hijos”.