Alerta por app trucha de Mercado Pago para estafar comerciantes: cómo detectarla

La aplicación simula la herramienta de pagos y se vende en las redes, no está disponible en las tiendas oficiales. Hay preocupación entre los comerciantes que recibieron falsas transferencias en Concepción del Uruguay. En los últimos días se conocieron extraoficialmente 3 casos.



Si bien no hubo información oficial al respecto, comerciantes estafados que fueran estafados mediante la app trucha que simula ser Mercado Pago, comenzaron a trascender y los avisos de alerta están encendidos.



La aplicación falsa (con la que los clientes aparentan hacer un pago por transferencia que en realidad no ocurre) se vende a través de redes sociales y al igual que tantas estafas realizadas con las herramientas de pagos virtuales cuentan con una “ayuda” de distracción de la víctima. Los relatos de los estafados se repiten en las redes sociales en varias ciudades del interior.



El estafador hace una compra, a la hora de pagar le avisa al vendedor que va a pagar con Mercado Pago, tipea un alias CBU y el importe. Luego le muestra al comerciante su celular con una pantalla muy similar a la de la aplicación, con el importe correcto y se va. Pero el dinero no llega nunca. ¿Cómo detectarla? La app trucha tiene un diseño muy similar al verdadero, aunque existen diferencias ya que su logo no es igual al de la herramienta de pagos de Mercado Libre y algunas palabras no son exactas, según lo que puede verse.



Su comprobante no contiene los datos del receptor de la transferencia, como sí tiene el original, y aparece la palabra “pagar” en vez de “transferir”.



Su interfaz tiene apenas un par de pantallas: una para simular la carga de los datos del pago y una segunda para mostrar un falso comprobante, en el que se ve el importe cargado pero ningún dato del emisor. Por ello, su uso no requiere los pasos de autenticación biométrica ni las contraseñas de la aplicación real para generar el comprobante, otra cosa que podría despertar sospechas en el comerciante.



Como suele suceder en esta clase de estafas, el delincuente cuenta con alguna dosis de distracción o excesiva confianza de la víctima. En los pagos vía transferencia, es habitual que un vendedor chequee en su celular o en su caja registradora que la transferencia efectivamente se realizó y los fondos se acreditaron en su cuenta.



La app se trata de un archivo con terminación APK, no puede descargarse de Play Store ni ninguna tienda oficial similar. “App falsa Mercado Pago. Aplicación falsa para hacer transferencias. Alias, CVU y código QR. Saldo Infinito. ¡Sin virus! APK ¿Qué trae? Video explicativo. Paso por paso”, dice un mensaje que puede verse en la red X, junto a un link de Telegram para contactar al vendedor en forma anónima. El “saldo infinito” alude a los falsos fondos que se le cargan a la aplicación, que al ser instalada en el teléfono trae riesgos como cualquier software de origen desconocido.