Reportaron forcejeos entre fiscales partidarios previo al recuento de votos ayer en una escuela de Paraná. No se registraron detenidos y el mínimo incidente no llegó a empañar la celebración tras la jornada democrática.“Al cierre de los comicios, en escuela Nº19 “Raúl Humberto Záccaro”, ubicada sobre avenida Uranga S/N, una vez que iban a ingresar los fiscales con los fiscales generales para el contralor de los votos, había tres fiscales por cada partido –tanto de UxP como por LLA-, pero estaba estipulado que solo un fiscal por cada partido, más los dos fiscales generales, podían ingresar al cuarto cuatro personas”, explicó ael jefe de comisaría decimocuarta, Hugo Paniagua.Y continuó: “La situación causó el enojo de los demás fiscales que también querían estar en el recuento de votos; se generó una discusión tras la que llegaron a un acuerdo por el que quedaban los que tenían que estar, que era uno por cada partido. Pero al momento en el que estaban saliendo y cerraban la puerta, se enojaron también porque les cerraban una puerta del lateral de la escuela”.“Se volvió a generar una discusión, hubo un forcejeo, pero no pasó a mayores por la intervención tanto de Prefectura que estaba a cargo de la custodia en el interior de la escuela, como de personal policial que se encontraba en la parte externa”, confirmó el comisario.