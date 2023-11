Comisaría de Entre Ríos extendió 84 certificados por la no emisión de sufragios

El Balotaje de este domingo era obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años de edad. Para quienes no asistieron, una dependencia policial de la ciudad de Crespo mantuvo abierto al público su servicio administrativo de la Oficina de Expedientes, de 8 a 18 horas. Allí se emitieron las constancias que quienes no votaron deberán presentar ante la Secretaría Electoral.



El Jefe de Comisaría Crespo, Daniel Roldán, precisó que "en esta jornada electoral se extendieron 84 constancias por la no emisión de sufragio; mientras que para las Elecciones Generales habían sido 111".



La constancia policial responde a circunstancias que un elector pudiera presentar como imposibilidad para votar, como ser: estar a una distancia mayor a 500 kilómetros del lugar donde debía sufragar; razones de enfermedad o motivos de salud; extravío de documento; por no figurar o haber datos incorrectos en el padrón electoral; por estar eliminado/tachado en el padrón en razón de una discapacidad o medida judicial.



Quienes realizaron dicho trámite deberán presentarlo ante la autoridad competente, para evitar las sanciones que pudieren recaer por el incumplimiento cívico. Cabe recordar, que en los próximos días se habilita el sistema on-line para realizar este trámite en forma virtual. (Estación Plus Crespo)