Fuga en Santa Fe: nueve presos se escaparon y balearon a un policía

Policiales Preso escapó mientras lo atendían en el hospital y fue recapturado

Nómina de fugados

No obstante, uno de los evadidos ya habría ingresado en la escena policial. Según datos a los que tuvo acceso La Nación,Es evidente, que el nuevo caso de fuga de delincuentes detenidos en comisarías es uno más de los que habitualmente sucede en esta provincia, donde esas comisarías están abarrotadas de detenidos a la espera de decisiones judiciales.Estos hechos ocurrieron alrededor de las 5.30 de hoy sábado, en de la Subcomisaría 6º de La Guardia, un distrito a solo 5 kilómetros al este del macrocentro capitalino. Según los vecinos, que denunciaron lo que estaba sucediendo al 911, a esa hora comenzaron a escuchar pisadas en los techos de sus inmuebles de la zona próxima al edificio policial ubicado en calle De Petre al 4600, del vecino distrito.Dado el alerta, los agentes de seguridad realizaron el conteo y se encontraron con la novedad que faltaban nueve reclusos. En esa subcomisaría había anoche alojados 23 detenidos cuando su capacidad es para 12. Tras la denuncia de los vecinos se inició un amplio operativo por las inmediaciones de la subcomisaría, sin resultado positivo.Activado el protocolo de emergencia, vigente para estos casos, la Jefatura de la Unidad Regional I, con jurisdicción en el departamento La Capital, movilizó a sus efectivos hacia la zona costera, desde La Guardia hasta Santa Rosa de Calchines. En paralelo, efectivos de la Guardia Rural Los Pumas se sumaron al operativo de búsqueda de los fugados, navegando las aguas de las islas cercanas en sus embarcaciones, ampliando así el radio de búsqueda.Esta tarde comenzaron a trascender nuevos elementos de la investigación referidos a este caso. De acuerdo con las primeras estimaciones, la fuga se habría producido entre las 5 y las 5.30. Además, los policías recién advirtieron lo sucedido cerca de las 7 cuando comprobaron que había sido forzado el candado del calabozo de la subcomisaría. Fue entonces que se ordenó realizar el recuento de presos, que dio como resultado la fuga de 9, con lo cual se transmitió el alerta al 911.Según voceros policiales, los fugados son Enrique Quintana, Mauro Moncón, José Altamirano; Joel Molina Hernán, Enrique Molina, David De La Rosa, Claudio Sánchez, Emiliano Vega y Maximiliano Quiroz.Si bien la información oficial no lo consigna, se admitió ante una consulta de este diario que “la mayoría de los evadidos, por no decir todos, son delincuentes de alta peligrosidad”, como lo estaría confirmando el ataque a balazos a un policía en Alto Verde. Además, fuentes judiciales admitieron a este diario que el fiscal solicitó medidas para determinar si existió complicidad policial en la fuga de los nueve presos.Entre los prófugos hay uno que estaba sometido a proceso penal por homicidio, otro por tenencia de drogas para comercialización, y el resto por tenencia ilegítima de arma de fuego, lesiones y robo.El caso es investigado por el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).