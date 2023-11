Pedirán 15 años de cárcel para acusado de raptar y violar a nena de 13 años

Hoy serán los alegatos en un juicio contra un hombre de 46 años acusado de los delitos de Rapto y Abuso sexual con acceso carnal de una nena de 13 años. El hecho ocurrió en 2016 en una localidad de Paraná Campaña. Este es el segundo debate que se realiza por el grave hecho, ya que el primer juicio fue anulado por la Cámara de Casación Penal que ordenó que se realice un nuevo debate.El fiscal Mariano Budassof solicitará la pena de 15 años de cárcel para el acusado que al momento del hecho tenía 39 años. Por su parte, la defensa oficial a cargo de Jorge Sueldo insistirá en la absolución.

Rapto, abuso y búsqueda

Primer juicio: estupro

El caso tuvo amplia repercusión cuando sucedió, ya que la nena estuvo desaparecida porque el violador la mantuvo oculta.Según la reconstrucción que realizó Fiscalía, la tarde noche del rapto el hombre llevó a la fuerza a la nena a un paraje desolado alejado del centro urbano en el que vivían y la violó. Si bien el acusado trató de desvincularse del hecho, hubo testigos que lo vieron cuando la subía a su moto.Entre los testigos estuvo la hermana del acusado, que en su afán de defender a su familiar terminó contradiciéndolo.Depusieron 12 testigos de la Fiscalía en el juicio: la madre de la nena, gente cercana, policías que buscaron a la víctima y la encontraron con el acusado al otro día, a 16 kilómetros del casco urbano oculta en un establecimiento.La niña pasó una noche oculta en un lugar al que la Policía llegó, pero el acusado dijo que no sabía nada y le permitió a los funcionarios recorrer el lugar, pero era tan amplio que no vieron a la niña que obviamente estaba bajo amenaza.Una vez hallada, los médicos constataron el abuso y los equipos periciales a través de la cámara Gesell también confirmaron que se trató de un rapto y abuso.En diciembre de 2020 el acusado fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión por estupro. Ese debate fue anulado ya que el fiscal Budassof estaba convencido que la pena que le correspondía era mayor y que la figura delictual aplicada por el tribunal integrado por José María Chemez, Alejandro Grippo y Elvio Garzon no era la adecuada. Los jueces habían entendido que se trataba de Sustracción de persona menor de 16 años con su consentimiento con la intención de menoscabar su integridad sexual -Rapto impropio- y Abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual, en concurso real.Los jueces descartaron que hubo uso de la fuerza o intimidación. Budassof entendió que no y Casación le dio la razón. Fuente: (Uno)