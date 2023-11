Pedido de justicia por adolescente asesinado: “El culpable es inimputable"

Familiares de Yamir Machado Herrera, el adolescente de 14 años, asesinado por otro en barrio Belgrano, exigieron Justicia por el crimen frente a Tribunales de Paraná. Este viernes habrá una reunión entre la familia de la víctima y la fiscal a cargo de la causa.“Lamentablemente, al ser menor es inimputable y entonces se complica que pague, pero están siendo investigada dos personas que pueden ser imputables. Nos vamos a juntar todos los jueves a las 19 horas, para pedir justicia y que agilicen todo porque hay amenazas por parte de la familia de ellos a los testigos. Estoy esperando el video del celular secuestrado, el cual está circulando, pero no lo he visto”, declaró Tania, mamá de Yamir aEn tanto, la abuela de Yamir comentó: “Recuerdo que entró corriendo diciendo ‘abuela me apuñalaron’ y a esos gritos los tengo presente”.