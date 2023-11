Carpintero sufrió el robo de un bolso con herramientas que tenía en el auto

Un carpintero que dejó el auto estacionado mientras cargaba sus cosas, sufrió el robo de un bolso con herramientas y un taladro inalámbrico, los cuales estaban en el baúl del vehículo.



El hecho ocurrió en calle Guido Spano entre Seguí y Smith, en barrio Luz y Fuerza de la ciudad de Gualeguaychú. “Son herramientas caras para él que hace muebles y vive de eso, tiene una familia con dos hijos. Publicamos en las redes y juegan con él, lo han llamado para pedir que transfiera plata”, contó Sandra, la madre del carpintero.



“Esa máquina hoy debe estar arriba de los 150 mil pesos. Lo más triste de todo es que no va a aparecer”, consideró Sandra. Agregó que su hijo no puede trabajar en este momento, hasta que vuelva a comprar lo que perdió.



Ya en otras oportunidades los vecinos de la zona sufrieron el robo de dos motocicletas, dos bicicletas, y otros elementos. Aseguran que son bandas de menores de edad, que andan en bicicletas, y que además, tiran piedras con gomeras. “Yo no puedo usar más la cartera. Llamé a la policía y nos dicen que hagamos la denuncia, pero sabemos que después no pasa nada”, agregó.



Sandra asegura que su hijo no podrá recuperar sus herramientas, pero alertó a los vecinos, a involucrarse y pidió que no compren cosas robadas. “Es más inhumano el que compra. Uno se da cuenta cuando nos quieren vender algo robado”, dijo finalmente a Radio Máxima.