Recuperaron la virgen robada en parroquia de Paraná: el ladrón la había vendido

La semana pesada sustrajeron la reliquia del Padre Pío de Pietrelcina, que se encontraba en el oratorio de la. Si bien demoraron al autor, no lograron hallar la reliquia, mientras que el ladrón, no estuvo más de dos horas en la comisaría.Luego de la denuncia realizada, el personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones, comenzó a seguir las pistas del robo de la “Virgen del Cerro”, el cual había quedado registrada en las cámaras de seguridad. Con esas imágenes, se logró establecer la identidad del ladrón, el cual era un hombre de 50 años, en situación de calle.Por tal motivo, los efectivos recorrieron los distintos lugares de la ciudad que el hombre frecuentaba y lo hallaron en la vía pública, más precisamente, en la zona de calles Emilio Carafa y Soldado Mosto.Al dialogar con el ladrón de la imagen de la virgen, esta persona manifestó que ya no la tenía en su poder, debido a que la había vendido y señaló el domicilio donde realizó la transacción.Tras el hecho, los policías llegaron hasta una vivienda ubicada de barrio El Paracao, donde reside la persona que había adquirido la estatuilla, quien inmediatamente hizo entrega de la imagen de la “Virgen del Cerro”.El personal de la División Robos y Hurtos, trasladó la virgen hasta la parroquia Santo Domingo Savio. Mientras que el ladrón fue identificado y quedó supeditado a la causa.