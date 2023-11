“Nunca se deja de ser bombero”: intendente rescató a conductor que cayó a arroyo

El intendente de Federal, Gerardo Chapino, presenció ayer el momento en el que una camioneta Chevrolet Tracker despistó de la cinta asfáltica y cayó desde un puente hacia el arroyo Las Tunas. Sin dudarlo, el mandatario municipal -junto a otra persona- brindaron el primer auxilio: se adentraron al agua para rescatar al conductor en peligro.Es que el intendente, antes de asumir la gestión, fue bombero voluntario durante ocho años en el cuartel de su localidad.El grave accidente ocurrió en la Ruta Nacional Nº168, a la altura del puente sobre el arroyo Las Tunas, en jurisdicción de la localidad de Colonia Avellaneda. El vehículo transitaba con sentido hacia Paraná, es decir, sentido este – oeste, cuando despistó, chocó contra el guardarrail y cayó al arroyo. Los bomberos estimaron que hay una altura de más de cinco metros.“Regresaba de Federal cuando a 120 metros ocurrió el despiste”, repasó al confirmar que desconoce el causal del accidente, pero sí aclaró que “el auto quedó a unos seis o siete metros en el arroyo”. “Con las intensas lluvias, había un importante caudal de agua y el auto estaba con las ruedas mirando al cielo”, rememoró.Chapino mencionó que al arroyo bajó otra persona, que sería el presidente de la Junta de El Espinillo, y entre los dos se arrojaron al agua inmediatamente. “Pudimos poner el vehículo en forma lateral para que la persona que conducía el auto no muera ahogada”, reveló el intendente.De hecho, mencionó que él había bajado del puente con su machete, lingas y un botiquín bastante completo que siempre tiene en la camioneta y siempre lleva consigo “porque uno nunca sabe cuándo lo necesitará”. “Con el machete pudimos cortar el laminado del vidrio, despejar el parabrisas y cortar el cinturón de seguridad”, contó el intendente de Federal.El conductor del rodado que cayó desde el puente, fue identificado como Juan Carlos Tibano, de 70 años de edad y domiciliado en la ciudad de Santa Fe. Según estimaron fuentes policiales, que dialogaron conel automovilista se habría dormido al volante.“Después llegaron más personas que nos ayudaron a extraer al conductor, que estaba inconsciente, pero aun tenia pulso y respiraba”, rememoró Chapino. De acuerdo a lo que explicó a“lo ideal en un momento así es esperar un chaleco de estricción o una media tabla espinal para extraer al conductor del auto, pero con la correntada que había en el arroyo en ese momento, había que tomar la decisión en el momento”.“Entonces, lo movimos en bloque, lo sacamos y lo colocamos en la orilla en posición de cubito lateral derecho para que, si había aspirado algo de agua, la pueda eliminar”, reveló el intendente que ayudó a rescatar al conductor accidentado. Y continuó: “A los 10 minutos llegó el personal de Bomberos Voluntarios, ya estaba un bombero que justo pasaba por el lugar, y así brindamos la asistencia primaria en el momento y en el lugar”. Para Chapino, “es lo que a uno lo llena de satisfacción el poder ayudar, el poder brindarse al que lo necesite”.Chapino fue el primer subjefe de Bomberos Voluntarios de Federal, desde la creación del cuartel de esa localidad; y estuvo ocho años en el cuerpo hasta que asumió la intendencia en 2015. “En mi despacho todavía tenía el equipamiento para poder salir en el momento que se lo necesitara”, reveló el diálogo con“Pero después, las distintas ocupaciones y cómo la intendencia y la gestión te van absorbiendo de otras cuestiones, entonces, al no poder estar al 100% en Bomberos, decidí dejarlo físicamente, pero no con el corazón porque es lo que uno realmente ama”, remarcó.En la oportunidad, Chapino felicitó a los Bomberos Voluntarios del país e invitó a todos a hacer la capacitación que brinda la entidad “porque, aunque la utilice una vez en su vida, uno ya está ayudando; es una tarea muy loable”.“Es la adrenalina del momento la que aflora y te lleva a actuar porque uno no sabe lo que puede suceder con uno también, porque trabajamos con el agua al pecho y otro chico no hacia pie. Pero Dios en todo momento está amparando a aquellos que intentamos hacer el bien en todo momento”, cerró.