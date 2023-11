Dieron de baja a policías condenados por golpear a un hombre en Paraná

El Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos dispuso la baja de dos policías que golpearon a un hombre durante la cuarentena por coronavirus en abril de 2020 en Paraná. La medida alcanza al Oficial Inspector Juan Pablo Sauan; y al Oficial Subinspector David Fabián Buschiazzo. Ambos fueron condenados a penas condicionales en un juicio abreviado que se celebró en abril de este año.



Este 14 de noviembre, el gobierno dio a conocer el decreto N° 2331 -fechado el 18 de julio- mediante el cual se dispuso la baja de la fuerza por aplicación de lo dispuesto en el artículo 121°, concordante con el artículo 59 inciso c) del Reglamento General de la Policía.



En la resolución se fundamentó que Sauan y Buschiazzo fueron condenados el 12 de abril de este año por la jueza María Carolina Castagno. La magistrada declaró al primero autor material y responsable del delito de vejaciones, en calidad de coautor y le aplicó la pena de un año de prisión, bajo la modalidad de ejecución condicional e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos y empleos públicos, por el términos de dos años.



Se determinó, además, la inhabilitación especial para desempeñarse como funcionario policial, "privándoselo de la relación de empleo que tuviera con la Policía de la Provincia de Entre Ríos, no pudiendo desempeñarse en ésta u otra fuerza de seguridad por dicho término".



En tanto, el segundo fue declarado autor material y responsable del delito de vejaciones, en calidad de coautor y le aplicó un año y seis meses de prisión, bajo la modalidad de ejecución condicional.



Asimismo, a este lo inhabilitó para el ejercicio de cargos y empleos públicos, por el términos de tres años, privándolo de la relación de empleo que tuviera con la Policía de la Provincia de Entre Ríos.



Si bien la sentencia del juicio abreviado señalaba que los policías no iban a poder desempeñarse en la fuerza de seguridad por un determinado tiempo -dos años para Sauan y tres para Buschiazzo-, ahora se conoció que la Jefatura de Policía de la Provincia promovió la baja de ambos. El planteo fue receptado por el ministerio a cargo de Rosario Romero.





El caso

El hecho ocurrió el 20 de abril de 2020, entre las 22.10 y las 22.45, cuando el oficial inspector Juan Pablo Sauan y el oficial subinspector David Fabián Buschiazzo, funcionarios policiales con prestación de servicio en la comisaría octava, entraron en un pasillo ubicado en las inmediaciones de la intersección de calles Dorrego y Neuquén, al costado de la Escuela María Reina Inmaculada. Allí, ambos arrestaron a Jonathan Gonzalo Aparicio. Según pruebas y testimonios que van a exponerse en el juicio, Sauan le efectuó un golpe en la cabeza con la culata de un arma de fuego larga, tipo Itaka, que provocó la caída de Aparicio al suelo, y luego Buschiazzo se subió sobre su espalda y con uno de sus brazos le ejerció una fuerte presión en la zona del cuello. Mientras, Sauan lo agredía pisándole las piernas y, utilizando un elemento cortante, aparentemente una navaja, le provocó un corte en la pierna izquierda.



Posteriormente, según afirmó la Fiscalía, ambos policías le aplicaron golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo hasta que lograron subirlo a la caja del móvil 1154 de la Sección Guardia Especial, en cuyo interior Buschiazzo siguió aplicándole golpes de puño en el rostro, mientras emprendían el traslado hacia la dependencia policial.



Según constataron el médico policial y el médico forense, Aparicio sufrió distintas lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo. Entre ellas, la “lesión cortante en la pierna izquierda y signos de estrangulamiento”. Lo trasladaron al centro de Salud Ramón Carrillo y luego a la Alcaidía de la comisaría quinta. Al día siguiente, por el dolor que sentía, lo llevaron al San Martín, donde los profesionales de la salud dispusieron que el joven sea asistido en el Hospital Escuela Salud Mental, por el estado emocional en el que se encontraba

Fuente: Diario Uno