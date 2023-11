Allanan financiera, encuentran $500 millones: estaba Leo Fariña y lo detuvieron

Por qué Fariña tiene tobillera electrónica

La Aduana y la Policía Federal Argentina realizaron dos procedimientos contra cuevas financieras para controlar la suba del dólar libre.En la primera de ellas, en el piso 12 de un edificio de la avenida Juramento al 1400 en Belgrano, la División Antifraude de la PFA encontró a Leonardo Fariña, el arrepentido que señaló a Lázaro Báez en el caso conocido como la “ruta del dinero K”.Así, Fariña fue detenido en el acto, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, con un expediente en su contra a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola por los delitos de violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario. De acuerdo a las mismas fuentes, un sospechoso intentó huir al ver a los efectivos llegar.En el lugar se incautó una gran cantidad de dinero en efectivo, principalmente pesos argentinos. Según fuentes de la Aduana, el monto superior a los $500 millones.Fariña mantuvo silencio mientras lo arrestaban. Varios investigadores señalan que Fariña podría ser el dueño de la cueva. El alias de “El Pela” o “El Pelado” aparece en repetidas ocasiones en el expediente que llevó al allanamiento. Ahora, se intenta esclarecer si el tal “Pela” es el financista y ex marido de Karina Jelinek, indicóTrabajaron en el lugar los efectivos de la Federal y la División de Fraudes de Aduana. Además de cajas con dinero, secuestraron los teléfonos de todos los involucrados. En total, hay tres personas detenidas, además de Fariña.Fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingresara. Además, uno de ellos intentó escapar por el balcón.La misma División, que pertenece a la Superintendencia de Investigaciones Federales, también allanó otra cueva en la avenida Luis María Campos al 1100, en una causa bajo las órdenes del Juzgado en lo Penal Económico N°9, a cargo de María Verónica Straccia.Allí, se identificó a un hombre de 63 años y se secuestraron 22 millones de pesos, 15 mil dólares y mil euros, así como monedas de oro, ocho máquinas contadoras de billetes, una computadora y documentación de interés para la causa.Ahora, se espera el traslado de Fariña del lugar. Podría ser encerrado en una celda de la PFA, a la espera de su traslado a los tribunales de Retiro para su indagatoria.Fariña cumple una condena por una causa de lavado de dinero en la que se lo juzgó junto al empresario Lázaro Báez. Al arrepentido le queda un año más de prisión domiciliaria y tiene colocado un dispositivo electrónico.Sin embargo, este miércoles estaba fuera de su vivienda, por lo que la Justicia deberá determinar si no se realizó el monitoreo, o si contó con la ayuda de las autoridades.En junio de este año, la fiscalía pidió la detención del imputado colaborador, pero la defensa pidió que no vuelva a la cárcel y a cambio ofreció realizar donaciones a hogares y centros comunitarios, en compensación por el tiempo que resta para que pueda pedir la libertad condicional.Fariña tuvo una reciente aparición en los tribunales de Comodoro Py, cuando declaró a comienzos de septiembre en el juicio por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, que se realiza ante el Tribunal Oral Federal N°4, con Lázaro Báez como principal imputado.