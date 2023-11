Chico de 13 años quedó en coma tras ataque de una patota: cómo fue la agresión

Policiales Un joven quedó con muerte cerebral tras una golpiza al salir de un boliche

Lázaro R., de 13 años, lucha por su vida desde hace varios días. El domingo por la noche, fue víctima de un brutal ataque perpetrado por un grupo de adolescentes en cercanías a la Plaza Jerónimo del Barco, ubicada en el barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba. Como resultado de la agresión, quedó internado en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, con un diagnóstico de daño cerebral irreversible.El hecho tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas, en inmediaciones a la avenida Colón y Garzón Maceda. El menor se encontraba en compañía de dos amigos cuando fueron sorprendidos por una patota.Lázaro habría sido el blanco principal del ataque. Por razones que aún están bajo investigación, recibió un fuerte golpe con un trozo de cordón de la calle y, posteriormente, fue atacado con una patada en la cabeza.Fuentes judiciales informaron a Infobae que el grupo inicial de agresores estaba conformado por 16 personas. Sin embargo, se sospecha que, tras dividirse en dos, los atacantes involucrados en el enfrentamiento con los tres jóvenes serían entre 6 y 7 adolescentes, presuntamente todos menores de edad. Hasta ahora, solo se logró identificar a dos de ellos: un menor de 15 años y un segundo sospechoso, quien tendría entre 15 y 16 años.Después del ataque, Lázaro quedó tirado en la vía pública, inconsciente, con un grave traumatismo en el cráneo. Tras una llamada al servicio de emergencias, la Policía de Córdoba llegó al lugar con personal médico, que asistió al menor y lo trasladó de inmediato al Hospital de Niños, acompañado por su madre, Mariela Cardozo.En el centro de salud, fue sometido a una maniobra de reanimación y a una serie de cirugías. Al momento, el chico permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).En diálogo con Infobae, Fabián Rivarola, padre del menor, señaló este miércoles que el hecho fue caratulado como “tentativa de homicidio”. Además, brindó detalles sobre el estado de salud de su hijo: “El parte médico de ayer indicó que el daño cerebral es irreversible, que está en un estado muy crítico y con alto riesgo de vida”.“Estamos esperando ahora el informe de hoy, a la espera de la tomografía que se le hicieron hace un rato, a ver cuál es el resultado. Se le hizo una cirugía de urgencia el lunes y duró 5 horas. Le sacaron los coágulos que se le habían formado en la cabeza y le sacaron un pedazo de cráneo que tenía hundido porque le estaba haciendo presión a su cerebro”, agregó.

Cómo comenzó la pelea

Según explicaron fuentes policiales a este medio, y de acuerdo al testimonio de Cardozo, el grupo que atacó a los jóvenes sería conocido del Barrio Las Violetas, cerca de la zona donde ocurrió la violenta escena.Ahora, la causa está en manos de la Fiscalía Penal Juvenil del 2º turno, a cargo de Norma Scaglia. Mientras avanza la investigación, las autoridades examinan las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al resto de los sospechosos y esclarecer lo sucedido.En tanto, en redes sociales, amigos y familiares del adolescente compartieron publicaciones e iniciaron cadenas de oración para pedir por su recuperación. “Sigamos rezando por mi sobrino Lázaro. Está en terapia intensiva muy delicado, ayer lo operaron para descomprimir su cerebro, hay que esperar 72 horas. Fuerza Lázaro, luchá por tu vida”, escribió Patricia, tía del adolescente, en su cuenta de Facebook.“Salimos de mi casa e íbamos a comer unos sandwiches mientras esperábamos al padre de un amigo que se quedaba a dormir en casa, le traía la mochila con las cosas del colegio”, contó Agustín, amigo de Lázaro, en diálogo con El Doce.El joven, quien estuvo presente en el momento de los hechos, narró que el conflicto se desencadenó a partir de una discusión verbal con el grupo de agresores. Sin embargo, mencionó que uno de los atacantes le propinó una patada en la cara que le afectó la visión. “Lo perdí de vista a Lázaro, que salió para un lado, y mi otro amigo que logró escapar”, dijo.“Apareció un taxista que agarró a tres de los chicos, yo agarré a otros tres, pero no pude y me dieron una patada en la cabeza y en la cara. Pero el taxista agarró y me trajo hasta la posta policial en avenida Colón y Domingo Zipolli, dije lo que había pasado y gracias al taxista estoy acá”, cerró Agustín en comunicación con el citado medio.