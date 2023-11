Evacuaron la terminal de ómnibus de Paraná por una falsa amenaza de bomba

Una supuesta amenaza de bomba, obligó este mediodía a desalojar la terminal de. La situación fue advertida por el personal policial que puso en aviso a trabajadores, comerciantes, puesteros y viajeros que se encontraban en el lugar y debieron trasladarse hasta la plaza “Martín Fierro”, que está a pocos metros del edificio de la terminal.Según pudo conocerpara que salgan del edificio y se retiren hacia la plaza o las inmediaciones.Inmediatamente, llegó una dotación dey revisar el lugar.Tras unos minutos de trabajo, a las 13.15, se confirmó que se trataba de una falsa amenaza de bomba y por tal motivo, el personal especializado,El jefe de la Comisaría Segunda de Paraná, comisario Esquivel, dialogó conen la zona de la terminal de ómnibus y se dio actuación a Bomberos Zapadores. Además, al mismo tiempo, se evacuaron a las personas que había en las instalaciones”, relató el funcionario policial.“También, en cuanto a los colectivos, se cortó las calles aledañas para que no ingresen a las dársenas y todas las personas que se dirigían hacia la terminal también”, dijo el jefe de la Comisaría Segunda. En el lugar, también trabajó el personal del Servicio 911.“Posteriormente, los Bomberos revisaron el lugar y se corroboró que no existía el dispositivo y no había ninguna anomalía”, remarcó el comisario Esquive a Elonce y agregó que “se activó rápidamente el protocolo y se evacuó a las personas de manera preventiva. Pero se trató de una falsa amenaza”, concluyó.