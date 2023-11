Identificaron al empleador que explotaba a un matrimonio de adultos mayores

Policiales Hallaron en condiciones infrahumanas a dos trabajadores en un predio rural

tras un allanamiento en un predio rural ubicado en Pueblo General Paz (un paraje próximo a Cerrito), departamento Paraná. Habitaban “una precaria vivienda con piso de tierra, hecha en gran parte con plásticos de silo bolsa, y no tenían ni baño”. Se informó que, a pesar de trabajar en el lugar hace más de 40 años, “no estaban registrados y no se les había realizado ningún aporte, ni cobertura social”.”, confirmó ael subjefe de la División Trata de Personas, Lisandro Reyes.“Tenían alimento, pero el lugar es de muy difícil acceso, porque serían unos diez kilómetros desde el asfalto hasta donde vivían; un lugar en el que se forma mucho barro y, en los días de lluvia, es imposible acceder; el vecino más cercano estaría a unos cuatro kilómetros, siendo que son personas que necesitan más contención, sobre todo, por su edad”, explicó el comisario.Los oriundos de Corrientes habían llegado a Cerrito hace unos 40 años a cumplir tareas de hacheros, para lo cual solo podían obtener dinero merced a la venta de leña, ya que la madera que se preparaba del monte quedaba en poder del dueño del campo.De acuerdo a lo que explicó el funcionario policial,Y agregó: “Fueron asistidos en el lugar y, seguidamente, ellos quedaron ahí porque, por el momento,De acuerdo a lo que comentó el comisario, el juzgado Federal Nº1, a cargo del Dr. Leandro Ríos, determinará las acciones a seguir.y los datos están en manos de la Justicia Federal”, acotó al respecto. El titular del emprendimiento productivo deberá enfrentar la violación a la normativa laboral y aclarar por qué los trabajadores rurales vivían en condiciones indignas y de trata laboral.El dueño del campo, hace 40 años atrás, había llevado a este matrimonio a trabajar al lugar para realizar tareas de desmonte; en un principio le abonaba un dinero por changas, pero posteriormente dejó de pagarle. La vivienda, que pertenece al productor, es tipo tapera con techo de chapa, por dentro de paja y por encima cubierta por nylon de silobolsa, piso de tierra, con ventanas sin vidrios. No poseen baño, no tienen luz eléctrica ni agua potable, se abastecen de un molino que se encuentra a dos kilómetros del lugar, la cual es buscada caminando con la ayuda de un caballo.