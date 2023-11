Cinco muertos en choque: reconstruyen minutos previos y sospechan de imprudencia

Policiales Revelan qué sucedió segundos antes del choque que dejó como saldo cinco muertos

Una semana después del trágico accidente en el que cinco personas murieron por un choque entre una camioneta y una combi que trasladaba a jugadores de reserva de un club de Córdoba, la fiscalía comienza a establecer una hipótesis sobre qué ocurrió durante la tarde del domingo 5 de noviembre.La escena con la que se encontraron las ambulancias y los peritos fue impactante. Cuando llegaron al lugar del choque en la ruta provincial 253, entre las localidades cordobesas de Corralito y Monte Ralo, se encontraron con dos vehículos prendidos fuego y una gran cantidad de jóvenes tratando de escapar de las llamas al cotado de la ruta.Cinco personas fallecieron producto del trágico accidente. Los dos conductores, Iván Kozykariski (34) y Leonel Tello (28); Marcos Ayala, padre de uno de los futbolistas; y dos de los jugadores que formaban parte del plantel de reserva del conjunto de Río Tercero, Uriel Barrionuevo (17) y Santiago Ávila (18).“Hubo una alteración de la escena del hecho porque hubo que correr los vehículos, apagar el fuego y tratar de salvar a las personas”, reconoció el fiscal Alejandro Peralta Ottonello en diálogo con TN. Aunque aclaró: “Procuramos recolectar los vestigios, rastros, fotos, planos y demás para poder reconstruir el origen, la forma y la mecánica en el que se desarrolló el accidente”.Lo cierto es que, a raíz de las declaraciones de los padres de algunos chicos que sufrieron lesiones leves, la reconstrucción del hecho comenzó a girar en torno a Iván Kozykariski, el conductor de la Toyota Hilux que viajaba solo.La madre de uno de los heridos contó que su hijo, cuando todavía estaba internado, relató que lo último que escuchó antes del impacto fueron los constantes gritos y bocinazos de advertencia del chofer de la combi contra el conductor de la camioneta.A partir de esos datos, y de una declaración testimonial que el fiscal prefirió no relevar, la investigación viró en establecer qué fue lo que hizo Kozykariski antes de salir a la ruta y terminar chocando contra la combi. “Puntualizamos en el conductor de la camioneta porque el de la combi sabemos que estaba en un evento futbolístico”, explicó Peralta Ottonello.El fiscal reveló que Kozykariski había estado en un asado compartiendo con otras personas un almuerzo antes de salir a la ruta para regresar a su casa. “Ya tenemos establecido el lugar donde almorzó”, agregó.La sospecha que maneja la investigación es que en la reunión con sus amigos habría consumido alguna bebida alcohólica, previo a manejar. De esa manera, se explicaría también por qué algunos de los jóvenes que sufrieron el choque aseguran que se cruzó de carril varias veces.“Suponemos que podría dar positivo, pero no es prudente confirmarlo”, manifestó Peralta Ottonello, quien se encuentra a la espera del dato más importante de todos: las pericias toxicológicas que confirmen si alguno de los dos conductores -ambos fallecidos- tenía alcohol o drogas en sangre.A su vez, desde la fiscalía no descartan que el conductor de la combi también pueda dar positivo. “En un evento de fútbol podría llegar a tomar una cerveza”, respondieron ante la consulta de TN.Desde ese aspecto, advirtió sobre la posible demora en los resultados de los análisis: “Estamos intentando que se aceleren los resultados, pero tienen un tiempo de demora que no se puede adelantar. Todo lo que podamos tener a la brevedad, lo vamos a hacer”.Lo que sí ya dan por confirmado desde la investigación es que “hubo alguna actitud incorrecta en el manejo de la camioneta porque venía zigzagueando”. En esa línea, el fiscal remarcó la importancia de una declaración sumada a la causa en los últimos días: “Brindaron precisiones sobre lo que hizo el conductor de la camioneta”.En paralelo, desde la fiscalía piden que los testigos que hayan visto algo se acerquen a declarar para sumar datos: “Alguna persona que haya visto algo relativo a este hecho, ya sea el hecho en sí o previamente, es fundamental que lo diga”.Por el momento, según señaló Peralta Ottonello, no le pedirán declaración a los jóvenes que iban dentro de la combi: “Más adelante vamos a tener sus declaraciones, pero por el momento no los vamos a abordar. Vamos a privilegiar su salud psíquica antes de tener una visión más clara de lo que habría sido el hecho”, dijo.“Hemos tomado el compromiso de avanzar en la causa para explicar cómo fue la mecánica del hecho. La idea es brindar una respuesta a las familias de las víctimas”, explicó el fiscal de la causa.