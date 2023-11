Una enfermera y profesora de karate detuvo a un ladrón que le robó a su hijo

?UNA ENFERMERA EXPERTA EN ARTES MARCIALES DETUVO A UN LADRÓN

-Ocurrió en Ayacucho, Buenos Aires.

-El delincuente había robado varios comercios.

-La mujer durante varios años se desempeñó como profesora de Karate y otras artes marciales. pic.twitter.com/jnC5rvWISb — Vía Szeta (@mauroszeta) November 13, 2023

Una maniobra de karate llevada a cabo por Cristina Basualdo, una enfermera con habilidades en artes marciales, impidió un raid delictivo este fin de semana en la localidad bonaerense de Ayacucho. Basualdo logró reducir al ladrón de 20 años hasta la llegada de la policía.El ladrón había robado una mochila en un bar y luego ingresó a un kiosco cercano, atendido por el hijo de Basualdo. En el momento del asalto, la mujer se encontraba visitando el local. La rápida secuencia de eventos no duró más que unos segundos. El delincuente agarró lo que pudo y se preparó para huir por una pequeña ventana, momento en que la enfermera y profesora de karate intervino, derribándolo con una maniobra.Cristina Basualdo relató: “Me decía ‘soltame, Cristina’, y no podía ver quién era. Una vez que corrí la capucha, me di cuenta de quién era; es un chico de 20 años con una vida muy fea, pero no tiene por qué estar robando”, comentó la mujer al sitio web local Urgente Ayacucho. El delincuente quedó a disposición de la justicia.La ventana rota, por la cual el ladrón intentó escapar, mostraba signos del asalto que había tenido lugar minutos antes de la llegada de la policía. Según informes locales, la mochila robada antes de irrumpir en el kiosco aún no fue encontrada.