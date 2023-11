Dos personas fueron hospitalizadas este martes, tras un impresionante choque entre una camioneta, tipo SUV y una moto. El hecho ocurrió sobre calle Don Bosco, a metros de calle Grella, frente al supermercado (Carrefour) que está en esquina Suipacha de Paraná.En el siniestro vial, estuvieron involucrados una camioneta, tipo SUV, marca Honda, en la que circulaba un hombre, y una moto, en la que se trasladaban un hombre y una mujer.El impacto del choque fue tan grande, que los cascos de quienes iban en la moto, quedaron a varios metros del lugar del siniestro. A raíz del fuerte accidente de tránsito, las dos personas que circulaban en la moto fueron hospitalizadas.Según informó, el segundo feje de Comisaría Cuarta, Jonathan Albornoz, a“al parecer la camioneta salía del supermercado y al retomar su marcha por calle Don Bosco, hacia Blas Parera, chocó de frente con la moto que circulaba en sentido contrario”.Sobre el estado de los heridos, Albornoz destacó que la mujer era la más comprometida: “tenía un fuerte dolor en las piernas, pero hasta que no se realicen estudios correspondientes no se sabrá la gravedad de las heridas".Finalmente, Albornoz mencionó que el conductor de la camioneta no habría sufrido lesiones.