Hallaron abandonada a camioneta robada del microcentro paranaense

El robo de un utilitario en el microcentro paranaense motivó un operativo policial que culminó en barrio Antártida Argentina con el recupero del rodado. No se reportaron detenciones por la sustracción. Según pudo reconstruir, el viajante dejó la Fiat Fiorino en marcha porque había descendido para hacer una entrega de mercadería y este accionar fue aprovechado por un malviviente.“A las 10.30 se recibió un llamado en el 911, a través del que daban cuenta de un comerciante de la localidad de Galarza que estaba entregando mercadería en un local comercial de calles Urquiza y Santa Fe, el cual dejó su utilitario Fiat encendida, con las llaves puestas, y la puerta abierta. Al salir del comercio, no ubicó su vehículo”, explicó ael jefe de la División 911, Juan Manuel Zunino.A partir de la intervención policial, se dispuso un operativo con móviles y registro de las cámaras de videovigilancia, lo que permitió establecer “que la camioneta andaría en la zona de barrio Antártida Argentina, lo que fue verificado por una cámara del 911”.“Un móvil del 911 llegó hasta el lugar y localizó a la camioneta, encendida y con una puerta abierta, en las inmediaciones de calles Base Primavera e Islas Orcadas del Sur, a pocas cuadras de República de Siria”, confirmó el comisario. Y remarcó: “El rápido accionar policial permitió que no fuera sustraído el dinero que había en el interior de la camioneta”.“Se presume que el ladrón de la camioneta vive en las inmediaciones”, estimó el funcionario policial y refirió que personal de Criminalística trabajaba en el levantamiento de huellas para avanzar con la investigación a través de los registros de las cámaras del 911 y personal policial de la comisaría de la jurisdicción.Zunino destacó que el vehículo y el dinero recuperado serán devueltos a su propietario. “Según la denuncia del damnificado, lo que faltaría de la camioneta sería un equipo de mate”, acotó al respecto.En la oportunidad, el comisario sostuvo que “no es habitual la sustracción de un rodado en el microcentro paranaense”. “Quien lo hizo fue un oportunista que vio la camioneta encendida, con la puerta abierta, y aprovechó para sustraerla. Pero no tuvo gran rédito por el ilícito porque el dinero y la camioneta están a resguardo y solo se llevó un equipo de mate”, cerró.