La muerte del soldado en el cuartel de Zapala será investigada como homicidio

La carátula por la muerte de un soldado en el cuartel de la localidad neuquina de Zapala fue cambiada y ahora, el caso será investigado como homicidio.La medida fue tomada por el juez federal Hugo Horacio Greca, luego de que una pericia confirmara que el soldado Pablo Córdoba no tenía pólvora en sus manos, por lo que se descartó el suicidio.El soldado de 20 años fue hallado muerto de dos disparos de fusil FAL el 1 de junio de 2023 en el Grupo de Artillería 16 de Zapala, el mismo establecimiento en el que en 1994 asesinaron a Omar Carrasco. Este caso puso fin al servicio militar obligatorio en la Argentina.Junto con el cambio de carátula, el magistrado se desprendió de la investigación y se la adjuntó a la fiscal federal Karina Martínez Stagnaro.El escrito presentado por Greca informa cómo título: "Recaratúlense estos obrados como 'N.N S/homicidio'".El soldado de 20 años fue hallado con dos disparos de un FAL el 1 de junio de 2023 en el Grupo de Artillería 16 de Zapala.Un mes atrás, el propio juez confirmó que una pericia estableció que Córdoba no tenía pólvora en sus manos y por este motivo se descartaba la hipótesis del suicidio.Asimismo, el informe forense de la Justicia de Neuquén subraya que "no se puede determinar cuál de los dos proyectiles (uno en el mentón y otro en la sien) acabaron con la muerte del soldado".La familia de la víctima recibió ambas medidas con auspicio, ya que desde un principio manifestaron que era imposible que su hijo se hubiera suicidado y tuviera dos disparos en su cabeza.A su vez, manifestaban la necesidad de que el juez federal deje la causa "por su presunta falta de imparcialidad"."Hasta ahora todo nos vino dando la razón, y se va a descubrir quiénes son los que mataron a mi hijo. Hay varias personas involucradas", dijo Natalia Uribe, la mamá de Córdoba, en diálogo con el diario Río Negro."Nos han hecho pasar meses muy dolorosos, queriendo ensuciar a mi hijo, a nosotros. Nos han hecho pasar por momentos muy difíciles", expresó. Fuente: (NA)