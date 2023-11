Robaron la reliquia del Padre Pío en Paraná: piden ayuda para recuperarla

Sustrajeron la reliquia del Padre Pío de Pietrelcina, que se encontraba en el oratorio de la parroquia Santo Domingo Savio de la capital entrerriana. "Fue sacada impunemente de su lugar", lamentaron desde el templo, a la vez que hicieron notar que “muchos fieles acuden por su bendición, todos los días 23, con fe y esperanza”.Según se confirmó a, la sustracción sucedió la semana pasada. Si bien demoraron al autor, no lograron hallar la reliquia mientras que el responsable no estuvo más de dos horas en la comisaría.El párroco, Walter Minigutti señaló que las reliquias “son un objeto sagrado de un santo. Era una partecita del cuerpo del padre Pío. Con mucha alegría le construimos este oratorio para la veneración. Con las cámaras de seguridad pudimos ver que ya no estaban en nuestra parroquia”.Describió que “en la filmación se puede ver que el robo se produce más o menos en siete minutos. Con las herramientas y la mochila, lleva a cabo este fin que para nosotros es muy doloroso, puesto que estas reliquias también han visitado el hospital San Roque, geriátricos., hogares de ancianos y acompaña el rosario todos los martes, mientas que cada 23 la gente viene a recibir la bendición”.Confirmó que “se hizo la denuncia. Agradezco la diligencia de la Policía de Entre Ríos pero al no contar con las reliquias cuando lo apresaron quedó en libertad. No sabemos a dónde las dejó. Si las vendió o escondió”.El sacerdote reveló aque el autor “es un hombre que siempre venía a pedir y lo ayudábamos con mercadería”.Instó a “todos los que la han visto o si alguien la ha comprado de buena fe” a colaborar, puesto que “para nosotros tiene un valor religioso y, si hay que pagar una recompensa, no tenemos problema. Lo que queremos es que vuelva a nuestro oratorio porque las necesitamos para venerarlas porque son sagradas. Además, es como un sacrilegio. Si alguien tiene alguna noticia que las comunique”, completó.