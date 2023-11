Video: conductor ebrio chocó la dársena del Obelisco y suspendieron su licencia

Un auto que circulaba por la 9 de Julio chocó contra las vallas de protección y quedó subido a la dársena del Obelisco



Bomberos de la ciudad de Buenos Aires asistieron a sus dos ocupantes, quienes fueron trasladados con politraumatismos pic.twitter.com/HnBSsaKhMh — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 10, 2023

Una madrugada accidentada se vivió hoy en la zona del Obelisco luego de que un automovilista alcoholizado chocara contra las vallas del monumento porteño y tras ello le suspendieron la licencia de conducir.Fuentes policiales informaron que el auto que circulaba por la avenida 9 de Julio este viernes en dirección a Constitución, chocó contra las vallas de protección y quedó subido a la dársena del Obelisco.Según se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, el auto chocó un semáforo peatonal, atravesó un cantero y se subió a la Plaza de la República: en el camino arrastró una baranda de contención peatonal.El test de alcoholemia realizado al conductor del Peugeot 308 arrojó que tenía 1,14 gramos por litro de alcohol en sangre, por lo que quedó demorado y el auto fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes.Bomberos de la Ciudad asistieron a los dos ocupantes del vehículo, quienes fueron trasladados por el SAME con politraumatismos a los hospitales Argerich y Ramos Mejía.En el lugar trabajó personal de la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) de la Policía de la Ciudad y agentes de tránsito.La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que le suspendieron la licencia, debido a que el joven de 26 años conducía con casi el triple de alcohol permitido y manejaba a alta velocidad.Desde la ANSV informaron que el joven, con licencia radicada en Lomas de Zamora, "deberá someterse a una serie de exámenes en los que deberá probar su aptitud para la responsabilidad que implica conducir un vehículo".Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo del organismo, remarcó: "Esta persona usó su auto como un arma y por eso no merece tener una licencia de conducir. Atentar contra la vida de otros no es aceptable en la cultura vial que entre todos estamos construyendo".Por su parte, el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D ´Onofrio, expresó: "No podemos permitir que personas con total desprecio por la vida circulen por la calle. Subirse a un vehículo después de consumir alcohol es un acto de irresponsabilidad que atenta contra la vida propia y ajena. Conducir es una responsabilidad que hay que ejercer priorizando la seguridad de cada vecina y vecino. Por eso trabajamos día a día, por lograr un cambio de hábitos y una concientización a la hora de conducir". (NA)