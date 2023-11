Llevaban bolsas con gran cantidad de elementos robados y los detuvieron

En horas de la madrugada de este jueves, la policía de Paraná detuvo a dos sujetos que intentaban escapar tras abandonar una gran cantidad de elementos robados.El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección Patrullas y Motorizada del 911. Aproximadamente a las 2, se toma conocimiento por un llamado al 911 que en calles Ejército y O` Brien, de Paraná, se conducían tres hombres con bolsas, televisores y bicicletas que habían tomado hacia la zona del polideportivo.Mediantes las cámaras de video vigilancia se lograr visualizar a una persona corriendo por calle Gutiérrez hacia Montiel y una motopatrulla logra detener, en Galán y Montiel, a un joven de 26 años. Al mismo tiempo, en Montiel y su intersección con J. J. López se procede a la aprehensión de otro sujeto de 25 años, quien se conducía en una bicicleta playera de color negra.Seguidamente en calles Bariloche y Mar del Plata, otros efectivos localizan abandonados en la vía pública tres pares de zapatillas; un prolongador de cable color negro; una aspiradora de 1700 wt, color azul y negra; un bolso porta notebook de color gris con la inscripción ISD; comestibles; un televisor LG de 42 pulgadas; un bolso color marrón marca TCL (TRAVELERS CLUB); una visera marca Audi color negra con detalles en gris; un parlante azul JBL; un cargador Samsung y varias prendas de vestir.El fiscal en turno dispuso que ambos malvivientes sean alojados en la alcaidía de Tribunales, por el supuesto delito de receptación sospechosa, procediendo al secuestro de todos los elementos y la bicicleta para establecer la procedencia.“Los detenidos cuentan con antecedentes”, confirmó ael jefe de la Patrulla Motorizada del 911, Ariel Gonano.En la oportunidad, el subcomisario indicó que, “por el momento, no se pudo determinar de dónde fueron sustraídos porque no todavía no hay un damnificado que haya radicado una denuncia al respecto”.Y en ese sentido, recomendó: “Cualquier damnificado o quien sepa de algún vecino al que le hayan sustraído estos elementos, que se acerque a la comisaria para radicar la denuncia para que la Justicia, después, pueda devolverle los elementos secuestrados”.Punto aparte, Gonano refirió que, “las cámaras de video-vigilancia brindan un aporte fundamental porque los hechos se observan en tiempo real y eso nos da un panorama para después dar con los masculinos; al igual que los llamados de los vecinos que nos brindan las características de los sospechosos, sus vestimentas y por dónde se dirigen”.