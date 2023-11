Un joven quedó con muerte cerebral tras una golpiza al salir de un boliche

Un joven de 19 años permanecía internado con muerte cerebral tras recibir una patada en la cabeza en el marco de una pelea a la salida del boliche Cyrux en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.Se trata de Lautaro Alvaredo, quien el fin de semana había salido a bailar con sus amigos, por tercera o cuarta vez, según contaron sus familiares.Dentro del boliche, situado en la avenida Luro 5777, en la zona céntrica de esa localidad del partido de La Matanza, un compañero tuvo una discusión con otro por la rotura de unos anteojos y la pelea continuó afuera del local.Fue allí cuando Lautaro se involucró en la pelea, en medio de la cual cayó al piso, y en ese momento recibió una feroz patada en la cabeza que le provocó convulsiones y luego muerte cerebral.El muchacho quedó internado en el Hospital Teresa Germiniani en estado desesperante. En el caso tomó intervención en primer término el fiscal Fernando Garate."Era la tercera vez que Lautaro salía a bailar. La condición era que fuera y volviera en un remise, y me lo mataron igual", contó Diego, padre de la víctima.En su testimonio, el hombre denunció que en el hospital público estuvieron más de 14 horas para que una ambulancia de la obra social de los choferes de colectivo, UTA, lo trasladara: "Después del ataque lo llevaron al materno infantil y no lo querían atender. Me decían que había que trasladarlo a una clínica pero faltaba el papel de la denuncia. Mi hijo tendría que estar vivo".

El caso Fernando

"Durante el traslado hizo un paro cardíaco, lo reanimaron pero estuvo seis minutos muerto. No se cómo lo reanimaron con tanto tiempo y ahí terminó de colapsar el cerebro, y tanto tiempo sin sangre en el cerebro era sabido que iba a pasar esto", expresó con dolor Diego.Con respecto al agresor, se informó que fue identificado como Ian Agustín Noguera Galeano, de 19 años, quien se habría fugado junto a su padre."Allanaron su casa y, según los voceros, la madre contó que el joven se había fugado con su padre, Rodrigo Antonio Alberto Noguera", detallaron.Según revelaron fuentes judiciales, en videos de cámaras de seguridad puede advertirse una pelea de al menos cuatro participantes en la puerta del boliche.El caso rememoró el estremecedor crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell, en enero de 2020, cuando un grupo de ocho jóvenes rugbiers atacaron a golpes y patadas a la salida del boliche Le Brique, lo que derivó en la muerte del joven de 18 años.A principios de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi por "homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso real con ideal con lesiones leves".Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi a 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del mismo hecho. Feutne: (NA)