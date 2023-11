Video: delincuentes quedaron filmados cuando robaban en una casa quinta

Un robo en una casa quinta se produjo este miércoles en las primeras horas de la mañana en el Loteo “Buena Vista”, del Círculo Católico de Obreros, zona norte de Concepción del Uruguay. La oportuna llegada del damnificado los puso en fuga y así logró recuperar las cosas.El hecho, según se pudo saber, fue alrededor de las 7 horas, cuando al menos tres ladrones irrumpieron en el inmueble, aprovechando que los moradores no se encontraban, al cual llegaron atravesando y rompiendo alambrados de vecinos y del mismo damnificado, logrando de esa manera no ser vistos.Lo que no tenían en cuenta era que el propietario de casa, tenía cámaras de seguridad que transmitían en tiempo real lo que sucedía, y así el dueño de casa (comerciante de La Histórica), pudo percatarse del momento y acudir inmediatamente, al tiempo que daba aviso a la Policía.Según contó la víctima a 03442, su llegada puso en fuga a los delincuentes que corrieron en dirección al norte, atravesando los terrenos y así descartándose del botín, por lo que pudo recuperar lo robado, incluyendo herramientas de los constructores.

El damnificado se dirigió a la Comisaría Primera, donde radicó la correspondiente denuncia y destacó que esta zona, lamentablemente, es blanco de estos inadaptados amigos de lo ajeno y necesitan mayor seguridad, ya que viven preocupados cada vez que deben salir, publicóTras lo sucedido, el comerciante resolvió que además de las cámaras de seguridad, debía adoptar otros medios para salvaguardar su propiedad y tuvo que colocar un sistema de alarma.