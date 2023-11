Un joven fue hallado sin vida en su casa en Paraná: se investiga el hecho

Un joven, de 25 años, fue hallado sin vida en su casa, ubicada en la zona de calle Tomás Guido y Francisco Sayos, de Paraná. Personal Policial investiga el hecho para determinar la causa del descenso.Fuentes policiales informaron a Elonce que la última vez que fue visto con vida el joven fue el domingo. Desde ese día su padre intentó comunicarse con él varias veces sin lograrlo, hasta este miércoles que fue a su domicilio y lo halló sin vida.Según informó el jefe de Comisaría Sexta, Alejandro Franco, a Elonce “el joven fue encontrado sin vida por su padre y el médico de la Policía determinó que no se trató de una muerte violenta”. Además, sostuvo que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Oro Verde para realizarle la autopsia y así establecer la causa del fallecimiento.En este sentido, señaló que el joven yacía en su cama y en la casa no había indicios de violencia. “En el lugar no había nada fuera de lugar, ni desordenado, ni dañado”, amplió Franco.Asimismo, trascendió que el joven habría tenido problemas de salud y años atrás fue intervenido quirúrgicamente. “Se habla que en su momento tuvo un accidente al caerse de una moto y producto de eso sufría de convulsiones por lo que estaba medicado”, expresó Franco.