Hermanos empresarios muertos a tiros: revelan detalles y qué generó la pelea

Una discusión entre hermanos que terminó de la peor manera: uno mató al otro y se suicidó. Eso fue lo que ocurrió en Resistencia, donde los hermanos Saforcada Bosch, conocidos propietarios de medios en Chaco, fueron encontrados muertos en una de sus oficinas este lunes a la tarde.De a poco, empiezan a trascender los detalles de la pelea que llevó a Francisco "Paco" Saforcada Bosch a dispararle a su hermano Enrique Gonzalo y, luego, a suicidarse. Todo ocurrió alrededor de las 18.45 en una de las oficinas que ambos compartían en la esquina de Pueyrredón y avenida Lavalle en la capital chaqueña, y uno de sus empleados fue testigo de la secuencia.Los Saforcada Bosch eran propietarios del grupo Medios & Estrategias, que tiene varias emisoras radiales de Resistencia, la mayoría como repetidoras de señales de la Capital Federal, además de la FM Facundo Quiroga, una radio con programación local. También habían invertido en varios proyectos inmobiliarios, como edificios y barrios privados.Pero según declaró a la Justicia David Gauna, un periodista que estaba con ellos en el momento fatal, la causa de la discusión había sido por una de las empresas en común, pero no por dinero.De acuerdo a lo que informó el, en el momento de la discusión se encontraban en la oficina los hermanos y Gauna. Era una reunión de trabajo habitual y empezaron a discutir por temas de la programación de la radio.Según afirmó el procurador general, Jorge Canteros, Francisco"Francisco entró gritando, y Gonzalo le respondió en dos o tres ocasiones. David se dio cuenta de que Francisco tenía un arma en la mano cuando entró a la sala de reuniones, que, según él, fue la tercera vez. Pero todo sucedió en menos de un minuto", relató Canteros a diario Chaco.. El agresor fue trasladado al hospital Perrando, pero falleció en la ambulancia. Este miércoles, los restos de los hermanos fueron velados juntos en un crematorio de Resistencia.El caso está siendo investigado por la fiscal N° 3 Rosana Soto, quien ordenó el secuestró del arma, un revólver calibre 9mm que no se sabe aún si estaba registrado. "No es algo común", dijo Canteros sobre el hecho que se está investigando.La radio Facundo Quiroga, donde ocurrió el crimen y posterior suicidio, despidió el martes a sus dueños con un posteo en su sitio web."Los queridos hermanos, Enrique Gonzalo Saforcada Bosch y Paco Saforcada Bosch nos dejaron para siempre. Quienes hacemos Medios y Estrategias y Radio Facundo Quiroga estamos embargados de dolor pero fuertes para continuar por el camino de la información veraz y comprometida como cada día y como nos inculcaron Gonzalo y Paco", dice el texto.Otros medios locales señalaron que los hermanos tenían personalidades fuertes y que discutían habitualmente por desacuerdos en los distintos enfoques que tenían en la gestión de su empresa de medios.