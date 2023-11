Empresarios de medios muertos tras discusión: qué hipótesis maneja la Justicia

La noticia de la muerte de los hermanos Saforcada Bosch tiene conmocionado al Chaco. Por las circunstancias en que se produjo, y porque los dos eran conocidos empresarios de Resistencia, dueños de medios en esa provincia y deFrancisco "Paco" Saforcada Bosch mató su hermano Enrique Gonzalo de dos balazos y después se suicidó. Si bien los motivos que lo llevaron a cometer el crimen aún no están claros, la principal hipótesis que maneja la Justicia chaqueña está relacionada con queLos hermanos conducían el grupo Medios & Estrategias, propietario de varias emisoras radiales de Resistencia, la mayoría como repetidoras de señales de la Capital Federal. También eran propietarios de FM Facundo Quiroga, una radio que tiene una programación local, y que los despidió en su sitio web con "la noticia que nunca hubiésemos querido comunicarla"."Los queridos hermanos, Enrique Gonzalo Saforcada Bosch y Paco Saforcada Bosch nos dejaron para siempre. Quiénes hacemos Medios y Estrategias y Radio Facundo Quiroga estamos embargados de dolor pero fuertes para continuar por el camino de la información veraz y comprometida como cada día y como nos inculcaron Gonzalo y Paco", dice la noticia publicada en el portal.Pero los hermanos no sólo tenían negocios en los medios: además. Según diarios locales, eran dos personas con carácter fuerte que manejaban mucho dinero.. Francisco manejaba un auto de alta gama de una marca que casi no hay en la ciudad chaqueña, y su hermano Gonzalo planeaba comprar un avión Cessna.Los motivos reales de la discusión fatal aún están bajo investigación. En estos días, la Justicia está recolectando testimonios de gente cercana a los Saforcada para que aporte más detalles de cómo era la relación entre los hermanos. Por ahora,Los hermanos fueron encontrados este lunes cerca de las 19 en una de sus oficinas en el centro de la capital provincial, después de que las autoridades respondieran a un llamado al número de emergencias.Según informa Diario 22, agentes de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas encontraron que uno de ellos estaba inconsciente y fue trasladado a un centro de salud.Minutos más tarde, al llegar al Hospital Perrando, se confirmó que llegó "sin signos vitales por herida de arma de fuego en tórax y cráneo".Diario Norte detalló que los hermanos habrían discutido violentamente y que la primera persona en advertir lo que se había producido fue una mujer que trabajaba para el grupo actualizando un portal de noticias, quien luego habría sido internada en una clínica presa de una crisis de nervios.