Robaron una importante suma de dinero en “El Turquito Bebidas”

En la noche del lunes, la sucursal de “El Turquito Bebidas” ubicada en Avenida Ramírez, entre La Paz y Colón, sufrió el robo de una importante cantidad de dinero en efectivo. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del conocido drusgtore-market de la ciudad de Paraná.En diálogo con, Jorge Motetta Ormaechea,, dio detalles de lo ocurrido: “entraron anoche a robar y estamos tratando de sobrepasar este trago amargo que nos genera dudas, desconfianza e inseguridad. Lo importante es que no nos pasó nada”.“Fue un robo, pero duele porque nos matamos de lunes a lunes laburando y haciendo de todo y estas cosas nos tiran para atrás”, indicó.Según indicó el robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y por cuestiones legales no puede difundirlas. “Tenemos video de como fue el hecho y ojalá se pueda dar con esta gente. Hay un indicio de por dónde se pudo haber ingresado, es muy raro porque el drugstore no tiene otros ingresos que no sean por las puertas, pero se las ingeniaron y vamos a tomar más medidas para reforzar la seguridad”.Consultado sobre la suma sustraída, que era lo que se obtiene del cobro de impuestos mediante Entre Ríos Servicios, dijo que “es una suma considerable, hoy por hoy es importante, siempre que es plata es importante”; aunque no confirmó de cuánto se trata.Por el robo, “suspendimos la cobranza de servicios y una vez que se normalice vamos a retomar, seguramente en dos o tres días. El drugstore sigue funcionando” con normalidad.“En el video se ve clarísimo la persona, cómo ingresa, está todo filmado y tenemos mucha esperanza que se pueda dar con él. Sólo robaron dinero, fue un robo muy puntual, y raro y nos tiene confundidos a todos”, mencionó finalmente Ormaechea y se mostró esperanzado en que la policía pueda dar con el ladrón.