Una mujer denunció que fue atacada por un Pitbull en Parque Urquiza de Paraná

este lunes por la tarde en la zona del Parque Urquiza de Paraná, más precisamente por calle Gregoria Matorras de San Martín, a metros de avenida Laurencena., apuntó la víctima del ataque a. “El perro andaba suelto y tenía un collar con un nombre similar al de Monchito”, sostuvo al respecto.En relación a las circunstancias del ataque, la mujer repasó que ella caminaba por la zona cuando el perro, que estaba echado, la atacó.donde tengo las marcas de sus dientes y gracias a Dios el material de la calza me protegió de que no me clavara más los dientes”, contó a. Y continuó: “Cuando vi que el perro venía, me quedé quieta, parada, y no grité; pero el perro me saltó, se me prendió de la pierna y luego me soltó”.“Un muchacho que estaba cerca lo retó; me manifestó que el perro no era de él, sino que lo había seguido desde la zona baja del Parque, pero gracias a Dios le obedeció porque estaba en posición para volver a atacarme si me movía”, aseguró la mujer al remarcar:La víctima del ataque refirió que fue atendida en el hospital San Martín, donde le curaron las heridas y le suministraron antibióticos., dado que una infección de ese tipo te puede matar”, disparó.La mujer radicó la exposición policial en comisaría octava, desde donde hicieron la elevación al área municipal de Zoonosis. “Fue para que los paranaensesporque ya me manifestaron que este perro anda en la zona y así como me atacó a mí, si ataca a un niño, lo puede matar”, alertó.