Aparecieron más ladrillos de cocaína flotando en el río Paraná

Policiales Intentan establecer el trayecto de la lancha abandonada en el Paraná con cocaína

La pista australiana



Dos personas que pescaban en la costanera de Pueblo Esther engancharon en una de sus líneas una bolsa negra sumergida en el río Paraná. Posteriormente personal policial constató que se trataba de 25 panes de cocaína de un kilo cada uno aproximadamente, con envoltorios que llevan la imagen del personaje de la película "Caracortada", similar al hallazgo del pasado sábado en Puerto Norte y Arroyo Seco, donde encontraron 109 kilos de droga.Pueblo Esther es una localidad del Departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina, a 18 km al sudeste de la ciudad de Rosario.Según trascendió, un hombre recibió un mensaje de WhatsApp con una fotografía de una bolsa rescatada del río por pescadores frente al camping municipal de Pueblo Esther, en la bajada Rimoldi. Personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar y encontró dentro de la bolsa gran cantidad de envoltorios con supuesto material estupefaciente.Precisamente es la misma identificación que tenía la cocaína incautada el pasado sábado en una lancha abandonada en el río en la zona de Puerto Norte, en Rosario, a unos 20 kilómetros de donde se produjo este nuevo hallazgo. En el operativo del sábado se incautaron 82 kilos y, un par de horas más tarde, también aparecieron panes con 27 kilos de droga frente a Arroyo Seco, lo que sumaba 109 kilos.Entre los dos operativos se llegó a un total de 134 kilos de cocaína.El jefe del Comando Radioeléctrico regional, Fabián Fantón, confirmó que acudieron al camping de Pueblo Esther tras "ser anoticiados por personal de la comisaría sub 15" y entrevistaron en el lugar a "una pareja que estaba pescando y enganchó una bolsa que entendieron que podían ser estupefacientes".Sostuvo que "son 25 paquetes que podrían tener alrededor de un kilo cada uno" y que su valor en el mercado podría ascender a "entre 7 y 8 millones de pesos cada paquete, en caso de ser droga de máxima pureza".El Juzgado Federal Nº3, a cargo del juez Carlos Vera Barros, y la Fiscalía Federal Nº3 a cargo de Adriana Saccone, intervienen en la investigación que hasta el momento no ofrece certezas. Una hipótesis es que había una investigación previa de la cual se filtró información y esto provocó el descarte de la droga. Pero también se analiza si se deshicieron de ella por otro motivo, como un problema en la lancha.Trascendió además que el mismo sábado se logró identificar a la persona que figura como propietaria de la lancha, quien aseguró que la había vendido el 2 de noviembre. El comprador es un hombre de Buenos Aires, a quien se le allanó un domicilio vinculado pero no lo pudieron encontrar.El hallazgo de droga en el río remite a lo sucedido hace poco más de un mes atrás, cuando se incautaron en el puerto australiano de Melbourne 200 kilos de cocaína en un barco carguero que había partido del puerto de San Lorenzo. Se trataba del Chemstar Sapphire, con bandera de Islas Marshall (un archipiélago de la Micronesia), que llegó a las aguas australianas luego de pasar por los puertos argentinos de Campana y Quequén, antes de subir y pasar por Montevideo y Santos. En esta última escala brasileña estuvo 15 días.El pasado 8 de octubre, en los últimos dos años se encontró cocaína en tres barcos que habían salido de puertos santafesinos con destino a Australia. En junio de este año se detectó en el puerto de Perth una carga similar en el buque cerealero ST Pinto, también con bandera de Islas Marshall, que había zarpado el pasado 27 de mayo de una terminal privada de Timbúes.“Es muy difícil de determinar dónde se infectó el barco, porque la nave tocó cinco puertos. En la jerga siempre se habla de que toda operación sobre el casco de un buque de ultramar tiene que hacerse en aguas limpias y abiertas, por el tema visibilidad. Es un trabajo que lo hace mano de obra muy calificada, buzos muy profesionales, es difícil que lo haga gente de acá. Lo que no quiere decir que eso no se pueda hacer acá”, explicó por entonces un referente de una fuerza nacional que investiga organizaciones criminales. (La Capital)