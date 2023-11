Revelan qué sucedió segundos antes del choque que dejó como saldo cinco muertos

entre una Traffic y una Toyota Hilux en la ruta provincial 253 y que dejó cinco muertos. Internado en el Hospital de Río Tercero y recuperándose de una fractura de pierna, recuerda detalles previos al accidente e insiste con una misma pregunta.Fue su madre, María Chaname, quien contó en diálogo con Noticiero Doce lo que vio su hijo en los segundos antes del incidente: "Él solamente recuerda queRespecto de la salud de su hijo, explicó que "está muy shockeado" y que, por la noche del domingo, "no podía ni hablar". Sin embargo, valoró: "Estoy agradecida a Dios, mi hijo tuvo un Dios aparte. Solo fue la pierna y no otra cosa".Además, señaló que "estaba muy repetitivo" y que "preguntaba siempre lo mismo"., lamentó.Por su parte, María Benítez, madre de Luciano Quiroga, otro de los sobrevivientes, también dijo que su hijo "no se acuerda de mucho"."No sabe por dónde salió y empezó a correr hasta que lo encontró un tío y no se acuerda más nada", completó.Cinco personas murieron el último domingo luego de que chocaran frontalmente en la ruta provincial 253, entre localidades cordobesas de Corralito y Monte Ralo, una Traffic, en la que viajaban los jugadores de la Reserva del club Casino de Río Tercero, y una Toyota Hilux.Producto del impacto murieron cuatro ocupantes de la combi: el chofer, el padre de uno de los jugadores y dos futbolistas. También perdió la vida el conductor de la camioneta, según informaron oficialmente las autoridades de Río Tercero.En el Hospital Provincial de Río Tercero murió otro de los jugadores,, quien ingresó con un paro cardíaco. En tanto,en el hospital de Despeñaderos.Por su parte, la Municipalidad de Río Tercero declaró un duelo de 72 horas "en memoria de los fallecidos". "Reiteramos nuestro más profundo pésame y solidaridad con las familias de las víctimas. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por esta dolorosa pérdida", señaló el Municipio en su sitio web.