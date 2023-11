Videos: chocaron el frente de una joyería con una camioneta y la saquearon

Un grupo de ladrones utilizó una camioneta para chocar el frente de una joyería en la ciudad de Cipolletti y saquearla, en una maniobra delictiva que llevó apenas un minuto y medio en total. El hecho sucedió en el centro de esa ciudad rionegrina antes de la 1:00 de este lunes.Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que los delincuentes embistieron contra el comercio y cinco de los seis sujetos que estaban dentro del vehículo se bajaron para llevar a cabo el robo.Los asaltantes demoraron unos 40 segundos en llevarse objetos de valor del local ubicado en la calle España al 300, pese a que la alarma no paraba de sonar, y que a 300 metros se encontraba una comisaría. .Los delincuentes llegaron al lugar en una camioneta 4x4 Nissan azul. Tres de ellos quisieron abrir la reja y no pudieron, por lo que optaron por romperla con el vehículo.Todos ellos entraron con el rostro cubierto con gorros, capuchas y pasamontañas, además de utilizar guantes para no dejar rastros. .

Desde que llegaron al lugar y se fueron con el botín, los ladrones tardaron solo 86 segundos. No se sabe cuánto dinero se llevaron.Por el momento, la Justicia no pudo identificar a los responsables del robo. La Policía emitió un alerta para encontrar la camioneta, que según confiaron fuentes del caso habría utilizado una patente falsa, la cual se ve en los videos.