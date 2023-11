Ingresaron con la llave del edificio y desvalijaron seis departamentos

Una banda de delincuentes ingresó a un edificio con la llave principal y desvalijó 6 departamentos el domingo por la tarde. Ocurrió en el barrio porteño de Núñez en Buenos Aires.



Según indican los vecinos, todo habría estado armado con anterioridad porque esperaron a que los propietarios no estén en su domicilio. Eligieron el tercer y quinto piso en especial porque en ninguno de los tres departamentos que había, tenía gente en su interior. Violentaron la cerradura e ingresaron para llevarse todo.



Esto también había ocurrido en abril bajo la misma modalidad y por eso cambiaron la llave de adelante, eso generó dudas entre los propietarios que empezaron a sospechar entre sí.



Un dato no menor es que el edificio no tiene cámaras de seguridad entones ninguno de los delincuentes fueron captados. La Policía investiga qué sucedió, cómo ingresaron y buscan pistas para identificar a los ladrones. (C5N)