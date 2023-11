Rescataron a tres víctimas de explotación laboral en un establecimiento rural

Por el trabajo conjunto del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), de la Justicia Federal de Concordia y la AFIP se confirmó la existencia de explotación laboral en un establecimiento laboral, donde encontraron en condiciones infrahumanas a dos trabajadores y un adolescente cumpliendo todo tipo de tareas



Los responsables de Renatre de Concordia y Concepción del Uruguay habían reclamado el operativo que avanzó con un allanamiento en un establecimiento forestal en la zona del Paraje Durzanal del departamento Concordia.



Allí, en un campo muy aislado, tras transitar 40 kilómetros de camino de tierra y de caminar más de 3 kilómetros, se encontraron tres trabajadores, dos mayores y un menor de 16 años, todos oriundos de Misiones, que habían sido abandonados por un empleador dueño de aserraderos de la ciudad de Concordia.



“Allí se pudo constatar que los trabajadores realmente estaban viviendo en condiciones infrahumanas, en una carpa hecha con silobolsa, las camas hechas con tablas, entre el barro producido por estos días de lluvia, y que hacía más de una semana que el empleador había desaparecido, destacándose que los trabajadores habían perdido contacto, estaban aislados", informaron,



En el momento que fueron encontrados, no tenían ningún alimento, estaban tomando agua de un arroyo, porque no tenían más agua potable. Por supuesto, lejos de tener luz o un grupo electrógeno, solo podían cargar los celulares con la batería de una máquina.



Ante esta tremenda situación, estas personas fueron rescatadas y en móviles de Gendarmería y Renatre fueron llevados al escuadrón de Gendarmería de Concordia, y en las próximas horas regresarán a su pueblo de origen, Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones, donde ya el Renatre ha puesto a disposición el fondo de desempleo para estos casos especiales, como así el aporte para el traslado de los mismos”, declaró el titular de Renatre Agencia Concepción del Uruguay, Mario López.



Asimismo, a partir del lunes estará también la delegación de UATRE interviniendo en esta causa, exigiendo que se les abone el total de lo adeudado, puesto que además estos trabajadores no habían cobrado.



“Seguiremos trabajando en conjunto el Renatre y la UATRE en este control, sobre todo en esta zona del Departamento Concordia donde está muy activa la forestación. Revisando los correspondientes controles y actuando muy rápidamente cuando hay una denuncia como en este caso”, añadió López.



Por último, desde el organismo se agradeció a la Fiscalía y al Juzgado Federal de Concordia por la disposición y la forma rápida de actuar; a la Gendarmería Nacional que el día anterior ya había estado en el terreno verificando todo de forma muy eficaz. “Fue este accionar, conjunto y rápido, lo que permitió el rescate de estos trabajadores”, se recalcó, publicó 03442. Más operativos En tanto, el referente de Uatre en Entre Ríos, Edgardo Maier informó a UNO que "está más que demostrado que con el trabajo conjunto de Renatre, Uatre, la Justicia, Afip, el Comité de Trata de Personas y las fuerzas de seguridad, se descubren actividades ilegales en las zonas rurales".



"Uatre está trabajando en distintos sectores de Entre Ríos, por lo que ahora se avanzará con el reclamo para que estos trabajadores víctimas cobren lo que corresponde, con sus indemnizaciones, tal como lo marca la ley. Por eso, habrá presentaciones en las delegaciones de Trabajo, como en la justicia, para que los titulares del emprendimiento cumplan con las pautas salariales y respondan ante la ley por la violación de la normativa", enfatizó el dirigente de Nogoyá.



Reconoció Maier, que "lamentablemente el trabajo con estas características infrahumana, existe en un número doloroso, sobre todo en la zona norte de Entre Ríos".



Con respecto a las personas rescatadas, reiteró: "Estos dos mayores como el adolescente de 16 años, son víctimas y contarán con el respaldo de nuestra entidad, que hará los planteos urgentes para que sean contenidos y reciban los salarios y demás beneficios que no cobraban".



"Sin olvidar que estaban trabajando y viviendo en condiciones que son tremendas y por ello es que estamos preocupados en realizar los operativos que se profundizaron en distintos sectores", enfatizó Maier. (APF Digital)