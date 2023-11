Engañaron a un cerrajero y robaron más de 50 mil dólares de una caja fuerte

Dos delincuentes robaron más de 50 mil dólares en una vivienda ubicada en Casilda, Santa Fe. Haciéndose pasar por los dueños del domicilio, los ladrones llamaron a un cerrajero que acudió al lugar engañado.



El hecho ocurrió este jueves, cerca de las 17 horas, cuando uno de los atacantes llamó a una cerrajería de la zona solicitando un trabajo de urgencia. Según la información que brindó el cerrajero, uno de los ladrones dijo que no podía abrir la caja fuerte y necesitaba algunos papeles importantes que estaban adentro.



El nombre del trabajador es Emiliano, que brindó más detalles sobre lo sucedido. De acuerdo a su testimonio, la persona que se comunicó se hacía llamar Cristian. “Tenía una tonada medio rara, parecía una persona que no fuera oriunda de Santa Fe”, comentó en su declaración.



Además, agregó que los llamados fueron hechos desde un número privado y que la persona que lo llamó estaba fuera de la ciudad, por lo que sería su madre quien lo recibiría en el domicilio ubicado en Tucumán al 2700. Aclaró también que el asaltante lo llamó tres veces ya que necesitaba abrir la caja fuerte lo antes posible.



Cuando llegó a la dirección, la cómplice de ‘Cristian’ estaba esperándolo en la puerta. La señora le preguntó al cerrajero el nombre antes de dejarlo pasar, ya que tenía el dato por las constantes llamadas que tenía con su supuesto hijo. Acto seguido, fueron hasta el garaje donde estaba oculta la caja fuerte, la cual Emiliano logró destrabar en menos de cinco minutos.



Una vez finalizado el servicio, le pagaron y el cerrajero abandonó el lugar. Por su parte, los delincuentes continúan prófugos. La denuncia fue hecha por la dueña de la casa. Emiliano tuvo que presentarse en la comisaría para detallar lo ocurrido. (Estación Plus)