Jurado popular juzgará nuevamente a un policía por la muerte de un joven

En Tribunales comenzó la audiencia de admisión de pruebas, previo al segundo juicio por Jurados, por el homicidio de Iván Pérez, donde se busca determinar la culpabilidad del sargento Mauricio Gómez quién le disparó en medio de una persecución policial.



Iván Pérez murió el 9 de octubre de 2019, tras una persecución policial y un disparo del policía Mauricio Gómez en el barrio Molinari, de la ciudad de Gualeguaychú. En el juicio realizado en 2021, la fiscalía y la querella reclamaron condena para el funcionario policial, y a su turno, la defensa, la absolución. Sin embargo, al no haber acuerdo en el Jurado Popular, es que se resolvió disolverlo, y convocar a un nuevo juicio. Para la familia del joven Pérez, que tuvo algunos delitos vinculados a su adicción, fue un caso de “gatillo fácil”.



El fiscal aclaró qué pasará si no hay unanimidad en el segundo juicio contra el policía



El coordinador de fiscales, Lisandro Beherán, dijo a Radio Máxima que esperan poder armar el jurado el 30 de noviembre próximo.



Recordó que el juicio deberá resolverse por unanimidad. En caso de que ello no existe, se declara la no culpabilidad del policía imputado por el homicidio de Iván Pérez.



Por su parte, el abogado del policía, Dr. Alfredo Vitale, reiteró que a su juicio la muerte del joven Iván Pérez en el barrio Molinari no fue un homicidio, sino un disparo accidental.



Para Pablo Di Lollo, querellante por la familia del joven Iván Pérez, reiteró que, a su entender, el policía Mauricio Gómez actuó “con intencionalidad”.



De ese modo, anticipó la postura que tendrá en el nuevo juicio por jurados.