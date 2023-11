Una camioneta volcó en Paraná tras choque con un camión

Un accidente de tránsito ocurrió este viernes en la zona sureste de Paraná en la intersección de las calles Miguel David y Gobernador Parera, que dejó como saldo daños materiales.Según conocióUna camioneta Toyota, Hilux, color gris de la empresachocó con un camión en la esquina mencionada anteriormente.

la camioneta, en la que iban dos trabajadores, circulaba por calle Miguel David en sentido, este – oeste

Al parecer,y colisionó con un camión que circulaba en sentido sur- norte, sobre Gobernador Parera.El camión habría chocado en la parte trasera de la camioneta, causando que este último rodado se desestabilice y termine volcando.Debido al choque, los dos ocupantes de la camioneta fueron hospitalizados, aparentemente fuera de peligro. En tanto el conductor del camión no sufrió lesiones.“Fue un accidente un tanto complicado, pero por suerte los dos trabajadores que iban con el cinturón de seguridad y no sufrieron lesiones. Un vecino de la zona les abrió la puerta de la camioneta y los ayudado a salir”, dijo un compañero de los trabajadores a este medio.En este sentido, informó que los ocupantes de la camioneta “estaban muy asustados y no recordaban como habían salido del vehículo”