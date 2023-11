Revocaron prescripción de cargos contra acusado de violar a hijas de su pareja

Fundamentos

En la causa, los hechos, según los imputó la Fiscalía, fueron ocho y fueron transcriptos porEn la tramitación de esa causa, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Elvio Osir Garzón hizo lugar a un planteo de la defensa de Aguilar, “y en consecuencia declarar prescriptos los hechos identificados como `primero´, `segundo´ y `tercero´ (ocurridos entre 1989 y 2001, aproximadamente), pero no así los hechos `cuarto´ ni `quinto´ (acontecidos entre 2008 y 2010, y en 2016)”.Esa resolución fue recurrida ante la Cámara de Casación por el fiscal de la causa, Leandro Dato, y por la querellante particular, Corina Beisel.Los casos, los abusos, el falloBadano, al fundamentar, detalló que el 23 de mayo de 2023, el juez Garzón “realizó precisiones con relación a los hechos, cuya prescripción había pedido la defensa. El primer hecho, señaló, habría ocurrido entre los años 1989 y 1999; el segundo hecho atribuido, entre los años 1989 y 2001; el tercer hecho, desde que DA tenía 5 años, hasta los 8 años; el cuarto hecho, desde el año 2008, hasta junio de 2010, aclarando que, después, en la redacción del hecho, se hace referencia a que los tocamientos continúan, hasta tres años atrás -en el 2014-. Por último, indicó, que el quinto hecho habría ocurrido en septiembre de 2016”.Garzón reseñócon relación a los primeros dos hechos, se radicó el 15 de mayo de 2017, es decir, 18 años después de la supuesta comisión de esos primeros dos hechos, en los que figuraban como víctimas las menores O. Una adquiere la mayoría de edad el 9 de marzo de 2003, eso según el antiguo Código Civil (la mayoría de edad se adquiría a los 21 años); y E.O. adquirió la mayoría de edad el 18 de febrero del año 2005, cuando cumplió los 21 años de edad. Respecto del tercer hecho, el plazo de 12 años feneció en el año 2013, y de acuerdo a lo que surgía en el legajo, en el año 2014, la víctima cumplió los 21 años de edad, y la denuncia fue en el año 2017.En el arranque, Badano reprochó a Garzón que haya copiado y pegado fallos ajenos para resolver la prescripción de los tres primeros hechos que se le imputan a Aguilar: cita “lo engorroso y difícil que se presenta para el análisis de la resolución y su posible arbitrariedad, en esta instancia de Casación,“Al respecto -dice la magistrada- vale considerar que, en nuestro sistema de juzgamiento, felizmente, no está establecido el sistema de obligatoriedad de los precedentes, de dudosa constitucionalidad, concepto que parece desprenderse del recuerdo que hace el juzgador respecto de lo que debió juzgar la otra jueza de Garantías, y los fallos que debió aplicar. Y que para analizar si un fallo de un juez es o no arbitrario, éste debe dar una fundamentación sobre por qué entiende que se debe llegar a tal conclusión; máxime en el caso, donde tan caros derechos y tan graves delitos se encuentran en cuestión.Después, apunta: “El caso que se resuelve es la prescripción de tres hechos, presuntamente cometidos contra niñas de corta edad, por parte del imputado, calificados como corrupción de menores, y abusos agravados. En el caso de las hermanas O., se alude además a la calidad de víctimas de violencia de género por el mismo imputado y, además, que la madre de éstas, su representante legal, era a su vez, víctima de violencia de género por parte del imputado durante muchos años. En el caso de la víctima A., se plantearon los mismos extremos, y la consecuente imposibilidad de denunciar los hechos por parte de las víctimas”. Luego, suma: “En esta Casación, por parte de votos mayoritarios, se han dado razones, largas, de por qué entendemos que se deben tener en cuenta, en casos como los presentes, las Convenciones Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, particularmente, atendiendo a la especial relevancia de los DDHH: una interpretación coherente, conforme al Estado de derecho constitucional, debe incorporar (…), lecturas de las conclusiones de la Comisión y de la Corte Interamericana al respecto. Y los precedentes discutidos en la jurisprudencia entrerriana no son sólo los citados por el juez que resuelve las presentes, sino que además formaron parte de la rica discusión en `Ilarraz´, `Moya´, `Barboza´, `Eckell´, `Barrientos´, `Rivas´, `Mónaco´, `Solia´, entre otros”.“Del derrotero de esos fallos y las distintas posturas de los jueces intervinientes en sus resoluciones, muchas veces contradictorios consigo mismos (…) y sus variantes- quisiera hacer hincapié que, a la hora de ponderar las violaciones a los DDHH, la existencia o no de la tutela judicial efectiva, la primacía de la Convenciones internacionales o el Interés superior del niño,De otro modo, nos encontramos con jueces que dicen que no se aplica la norma de la prescripción a rajatabla respecto de las víctimas de la iglesia, pero no de cualquier otra víctima; que no se imponen las convenciones de DDHH para ninguna clase de delitos que no sean de lesa humanidad, y luego flexibilizan la norma, y la interpretación, sólo porque el tribunal superior ha dictado una jurisprudencia diversa, cambiando el eje, el acento, y la razón de su abrupto cambio de parecer hacia la víctima, hacia `qué tan desprotegida estaba´, lo que a mi juicio, es inadmisible por contradictorio”, dice Badano, postura a la que adhirió la vocal Marcela Davite, con la abstención de Gustavo Pimentel.Y agrega: “En cuanto conceptos, hemos sentado ya en `Ilarraz´, que la cuestión central no discurría por el encasillamiento o no dentro de los delitos de lesa humanidad, o una cuarta categoría de delitos imprescriptibles por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de la constatación de la obstaculización indebida que impidió que el proceso penal se pudiera iniciar y avanzar hasta su normal culminación, y que dio lugar a que se opusiera a la prescripción la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”. Y citó el fallo `Bulacio´ en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó que “son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno que pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de DDHH”.“En `Bulacio´ se entendió que se trataba de `graves violaciones a los DDHH´ -al igual que en `Rivas´ de nuestro Superior Tribunal de Justicia, que también era un particular-, y no un crimen de lesa humanidad. Por eso, dijimos, los fallos no deben limitarse a señalar características de las víctimas, lo que no estaría autorizado, sino a analizar el juego de las leyes fundamentales aplicables, y las normas que regulan la prescripción”, planteó Casación. “En efecto, no se explica, a su vez, por qué aquí no habría graves violaciones a los DDHH (aunque sí en `Ilarraz´, sí en `Bulacio´, sí en `Rivas´). Tampoco, por qué no se estaría ante una denegación de tutela judicial efectiva; las víctimas, aunque niñas y padecientes de violencia de género, incapacitadas a accionar por obra del mismo imputado ¿no estarían en una condición de especial vulnerabilidad como las víctimas de aquellos casos: al respecto, no se dan razones”, transcribió. Esto es una confusión de conceptos, que me parece importante aclarar para el debate: las normas que establecen suspensiones o interrupciones a la prescripción, no lo hacen en función de una supuesta calificación de los delitos como `comunes` o `extraordinarios´, sino en función de llegar a una decisión justa o posible. Por ello, el cohecho no es más ni menos grave, ni más ni menos común., apunta Badano.Recuerda que. Por ello, ese derecho debe permanecer intacto, hasta que una vez que alcance la mayoría de edad y las condiciones subjetivas se lo permitan, pueda ejercer las acciones legales por sí misma. En el caso de las menores O. las víctimas sufrían, con su madre, violencia de género; elera además, al parecer, a través de la violencia, el mismo modus operandi con respecto a la otra niña, A., víctima del tercer hecho. Entiendo que por aplicación de las Convenciones que las tutelan doblemente, la prescripción no puede ser opuesta en el caso: