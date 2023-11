Un policía retirado mató a un ladrón: intentaron robarle 8 millones de pesos

Foto: Rosario 3

Un intento de asalto en la zona en Tucumán y avenida Belgrano, de la ciudad de Rosario, terminó con uno de los ladrones muerto de al menos un balazo. Según la información preliminar y lo que se había establecido, dos hombres a bordo de una moto salieron al cruce de una camioneta en la que iban dos portavalores de una empresa de refrigeración con ocho millones de pesos y le exigieron dinero luego de romper una ventanilla del vehículo. En ese marco uno de los ocupantes de la camioneta, un policía retirado que trabaja como custodio de la firma desde hace años, resistió el atraco y realizó al menos un disparo que impactó en uno de los motociclistas que quedó tendido sin vida en el lugar. En tanto, su cómplice se dio a la fuga.De momento tampoco había sido identificado el presunto ladrón asesinado, un hombre de unos 30 años. Por su parte el custodio permanecía demorado mientras se analizaba si se podía configurar el caso como de legítima defensa, para lo cual se aguardaban medidas investigativas. Lo cierto es que en la escena no se secuestró otra arma que no fuera la del policía retirado, un hombre de 58 años.El fatal intento de asalto es investigado por la fiscal de Homicidios Georgina Pairola, quien estuvo en la escena del crimen y ordenó entre las primeras medidas de investigación la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de vigilancia de la zona en busca de imágenes que aporten información tanto sobre la mecánica de lo sucedido como del asaltante que se había fugado.Con este crimen, el segundo en menos de una semana en el que muere baleado un hombre con presuntas intenciones de robo, se contaban hasta este jueves al menos 217 homicidios en lo que va del año en el departamento Rosario.Minutos antes de las 16 Alejandro B. y Fabián V., de 50 años, circulaban en una camioneta Renault Oroch blanca de doble cabina por Tucumán hacia la zona del río. Al parecer se aprestaban a tomar por avenida Belgrano, se presume que con intenciones de tomar el acceso sur para dirigirse a la sede de la empresa para la que trabajan, Frider Refrigeraciones, en Ovidio Lagos al 7400. Sin embargo un par de metros antes de llegar a la senda peatonal de esa esquina los sorprendió el estallido de la ventanilla derecha delantera, la del asiento del acompañante.En una secuencia que no habrá durado más de 20 segundos, según expuso la fiscal a partir de los testimonios preliminares, uno de los ocupantes de una moto Honda Tornado blanca se bajó del rodado y rompió la ventanilla con un elemento contundente que hasta ahora no se podía afirmar con seguridad que se tratara de un arma de fuego.“Se baja, rompe el vidrio y exige la entrega del dinero. Y el que manejaba la camioneta le dispara”, dijo Pairola a medios de prensa. Hasta este jueves por la noche no se había establecido si el custodio había disparado una o dos veces. “El cuerpo tiene dos orificios, pero hay que esperar a que la autopsia determine si son de entrada y salida o si se trató de dos disparos”, apuntó la fiscal.La secuencia culminó con el conductor de la moto -el cómplice del hombre muerto- huyendo en contramano por Tucumán hacia el oeste y en subida. En ese sentido, una versión que no fue corroborada indicaba que a unas cuadras de la escena del hecho el motociclista habría chocado aunque eso no impidió que concretara la fuga.Minutos después arribó a la escena personal de Prefectura Naval, cuya sede se encuentra a unos 150 metros de la esquina donde ocurrió el suceso. Luego llegó personal del Sies que constató la muerte del asaltante y luego los uniformados de la policía de Santa Fe que se encargaron de peritar la escena del crimen. Con el correr de los minutos también empezaron a llegar empleados de Frider preocupados por lo que les había sucedido a sus compañeros, que en principio habían sido demorados en el lugar.Hasta este jueves por la noche no se sabía si los habían estado siguiendo o si tenían alguna información sobre el dinero que llevaban, alrededor de 8 millones de pesos que al parecer llevaban en un bolso y que habían recogido en la zona de Corrientes y Santa Fe. De las primeras declaraciones tomadas por la fiscal en el lugar no se sabía si el utilitario estaba detenido o no ante el semáforo en rojo cuando ocurrió el intento de asalto.Los portavalores tampoco pudieron notar si los ocupantes de la moto los habían estado siguiendo. Y no se había establecido si el ladrón que le exigió el dinero lo hizo a punta de pistola o esgrimió otro tipo de arma.En cuanto al custodio que mató al asaltante, fue trasladado a sede policial mientras se analizaba la evidencia inicial que permitiera establecer, al menos en forma preliminar, si había actuado en legítima defensa. En ese sentido la fiscal aseguró que no se había secuestrado de la escena ningún arma que pudiera atribuirse al ladrón. “Lo que tenemos por ahora es que hubo un intento de robo, que el ladrón recibió un disparo. El resto es materia de investigación”, aclaró Pairola, a la espera de los resultados de las primeras medidas que ordenó para esclarecer lo ocurrido. (La Capital)