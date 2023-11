Escalofriante audio de los chicos que apuñalaron a un compañero: “¿sigue vivo?”

El escalofriante audio:

Un joven de 13 años fue atacado por sus compañeros, lo apuñalaron y lo tiraron a un contenedor de basura. Tras enterarse de que está vivo, mandaron un audio para planear una coartada: “Cómo sigue vivo si me encargué de cortarle la yugular”.La localidad bonaerense de Berazategui se encuentra conmocionada tras un violento episodio que tuvo lugar en la Escuela Secundaria N.º 6, ubicada en la zona del Paseo de la Memoria, a metros del Cruce Varela. Un adolescente de 13 años, cuya identidad se mantiene en reserva, resultó herido en el cuello después de una pelea con compañeros de su escuela. Actualmente, el joven se encuentra internado en el Hospital Evita Pueblo, mientras la policía investiga el incidente.Los hechos ocurrieron el martes, cuando el personal de la Policía Local (UPPL) de Berazategui acudió a la escuela en respuesta a una llamada de emergencia. En el lugar, encontraron al menor con una herida de arma blanca en la zona del cuello. Rápidamente, los agentes brindaron asistencia y trasladaron al herido al Hospital Evita Pueblo, donde los médicos confirmaron que estaba fuera de peligro.Fuentes policiales, compañeros de la víctima y familiares de alumnos le indicaron al sitio web Vía Szeta que el ataque tuvo lugar durante una pelea en la que tres compañeros agredieron al joven, apuñalándolo y arrojándolo dentro de un contenedor de basura, creyendo que lo habían matado.Un vecino del área informó a la policía sobre la presencia del herido en la calle, en el cruce de las calles 101 y 10, a pocos metros de la Escuela Media N° 6 y del Paseo de la Memoria.La madre de uno de los alumnos expresó su preocupación, afirmando: “Queremos que las autoridades tomen medidas con los agresores, que son dos chicos que después de atacar a B. siguieron como si nada. Están hablando de que quieren atacar a otros alumnos y tenemos miedo de enviar a nuestros hijos”.Entre los compañeros y amigos de la víctima, circulan rumores de que los agresores “tienen una lista de nombres a quienes, dicen, van a matar; tenemos miedo de ir a la escuela”.Tras enterarse de que el adolescente de 13 años estaba vivo, uno de los presuntos agresores envió un escalofriante mensaje de audio: “Escuchame, esto es gravísimo, si está en urgencias cagamos”, comenzó el audio. “Lo que vamos a tener que hacer es lavarnos las manos entre los tres, decirle a Sebastián que nos encubra diciéndole que estábamos en su casa. No puede saber nadie que fuimos nosotros”, continuó. Luego expresó: “Cómo mierda sigue vivo si me encargué de cortarle la yugular... Hay que defendernos hasta la muerte. Por favor hagan eso por mí, por nuestra familia”.