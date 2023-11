Procesaron a ex jefe del Ejército por encubrir abuso a soldada en Gualeguaychú

El juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri procesó sin prisión preventiva a un ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, del Ejército Argentino y a un encargado de la unidad en el marco de una causa en la que se investiga el abuso sexual de una soldada voluntaria.El magistrado, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Pedro Rebollo, quienPor estos mismos hechos, ocurridos entre 2016 y 2021, ya se encuentran procesados y con prisión preventiva un suboficial del Ejército por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, lesiones psicológicas agravadas por violencia de género, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, desobediencia y mal uso de elementos del estado, junto con otro integrante de la fuerza también señalado de encubrimiento agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y falso testimonio.La denuncia con la que comenzó la investigación fue realizada el 20 de enero de 2021 en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. LLa víctima contó que luego, estando ella de turno en el Casino, el mismo suboficial se le acercó y comenzó a insistirle para que saliera con él, para iniciar una relación por fuera del establecimiento, a lo que la víctima insistió para que se retire. Tras lo ocurrido, la soldada realizó un informe que entregó a sus superiores, pero que no obtuvo ninguna respuesta.Otro de los hechos que relató la víctima ocurrió en enero de 2021, cuando un compañero suyo le avisó que el mismo suboficial había utilizado las cámaras de seguridad para filmarla mientras ella se encontraba en la pileta del casino tomando sol con su familia y que esas filmaciones las compartió con otras personas.La víctima amplió su denuncia y dijo que las medidas de protección dispuestas a su favor tras su primera presentación, entre ellas la prohibición de acercamiento, no se respetaron, ya que el hombre le realizaba burlas cada vez que ella pasaba cerca y le provocaba mucho miedo.Ahora, y en sintonía con lo solicitado por el fiscal, el juez Viri consideró que ambos acusados, en su carácter de encargado de unidad del regimiento local y de jefe de regimiento, respectivamente, ayudaron al principal acusado de estos hechos a eludir la investigación de la justicia, promovieron el incumplimiento de las medidas restrictivas que se habían impuesto y que uno de ellos, además, alteró prueba, todo ello agravado por ser el hecho un delito especialmente grave y por la condición de ser ambos funcionarios públicos, ya que "tenían pleno conocimiento y dominio del ilícito que llevaron adelante y lo quisieron hacer".De acuerdo a la imputación,Por su parte, al ex jefe del Escuadrón durante el período de los hechos se le imputó haber incumplido con sus deberes de funcionario público en razón de que no actuó con la debida diligencia acorde a sus responsabilidades funcionales, y también se le imputó la omisión de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección a favor de la denunciante. Además, se consignó que el imputado no realizó ninguna denuncia interna y/o judicial respecto de los hechos padecidos por la víctima.