Un muerto tras explosión en una fábrica de fulminantes en Córdoba

Un hombre de 42 años murió como consecuencia de la explosión de una fábrica de fulminantes “Imaz” en la ciudad de Miramar de Ansenuza, en la provincia de Córdoba.



Según trascendió, debido a la fuerte onda expansiva, el cuerpo de la víctima apareció a varios metros del predio. Además, se registraron daños materiales en el edificio.



En el lugar trabaja personal de Bomberos y Policía de la Provincia de Córdoba. La fiscalía de turno de San Francisco investiga las circunstancias del siniestro.



Hasta el momento no se sabe si el fallecido era un trabajador del lugar, un encargado de la seguridad del inmueble ubicado en calle General Paz al 700, o un ocasional transeúnte.



La policía especializada ya ha comenzado a realizar un cercado perimetral en el predio afectado mientras se espera el inicio de los peritajes pertinentes para sumar a la investigación judicial que se inicia para determinar lo ocurrido.



Según indica la empresa en su propia página web, Imaz ofrece al mercado, “Fulminantes 209 para uso en escopetas y Fulminantes Bóxer SP -Small Pistol, para utilizar en pistolas; los mismos se confeccionan “con material no corrosivo y de calidad reconocida".



Material peligroso

Los fulminantes para armas de fuego, son elementos compuestos por un accesorio de voladura constituido por una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva un material explosivo primario muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad y otro secundario de alto poder explosivo. Existen dos grandes grupos de cápsulas fulminantes: el sistema “Boxer” y el sistema “Berdan”.



La cápsula fulminante se compone de yunque, copela y pasta iniciadora o fulminante. Sirve para dar inicio a la ignición de la pólvora o carga de proyección. Todos los cartuchos se fabrican con la composición del pistón más eficaz.



Tienen la función de iniciar la ignición del proyectil, por lo que se trata de una “bomba diminuta” con una mezcla química altamente explosiva, que produce una deflagración al ser golpeada.