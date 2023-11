“Puede pasarle cualquier cosa”, afirmó madre del joven buscado en Paraná

Policiales Buscan a un joven que se retiró del hospital tras ser atendido en Paraná

El hecho

En primera instancia, Perla relató cómo se anotició de la ausencia del joven baleado: “El lunes cuando fuimos al hospital en el horario de visita me comentaron que a las 9 de la mañana mi hijo se retiró sin la medicación”. Ya se hizo una denuncia al respecto en la División Minoridad. No existen mayores precisiones sobre su salida o si contó con ayuda de alguien.Por otra parte, manifestó cuál es el mayor peligro que tiene ahora con la causa: “El juez que lleva adelante el caso le dio la excarcelación en la casa de él porque no tiene suficientes pruebas para ponerlo en el penal. Esa es mi mayor preocupación porque mueve mucha gente. Mi hijo está enyesado y no sabemos qué le ha pasado”.Acerca del allanamiento que se realizó en barrio El Morro al joven que baleó al hijo de la mujer, aseguró: “Le encontraron un cartucho de pistola 9 milímetros –con el que hirió en las piernas-, el arma no se encontró y la moto en la que andaba él la tiene el fiscal”.Un hombre recibió tres disparos de arma de fuego en barrio El Morro el pasado jueves en la ciudad de Paraná y a raíz de ello se encuentra internado en el hospital San Martín.Su madre, Perla, dialogó con Elonce y comentó los detalles del hecho: “Me enteré el viernes a las 4:30. Estaba en traumatología y no sabía bien qué había pasado. Vengo acá al hospital San Martín y me habían dicho que le habían dado tres tiros por parte de una persona que vive en barrio El Morro”.Al mismo tiempo, reconoció que conoce a la persona que efectuó los disparos y afirmó que “hace dos años había tenido unos problemas con él por venderme un auto sin papeles”.Sobre el hecho policial en sí, la mujer relató cómo se encuentra su hijo: “Tiene tres tiros en las piernas –dos en la izquierda y una en la derecha-. Le tiró cinco, pero le erró dos en la cabeza. Ahora lo tengo internado en el hospital San Martín”.