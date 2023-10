Remisero baleado: las primeras investigaciones ponen en duda su relato

Policiales Un remisero recibió un disparo en el pecho tras resistirse a un robo

Un hombre de 44 años que se desempeña como remisero, fue sorprendido por tres jóvenes que abordaron su remís, lo hicieron ir hasta la zona norte de la ciudad, donde le quisieron robar y le dieron un balazo.Sin embargo, fuentes policiales revelaron que “revisamos el GPS del remís, y nunca pasó por las zonas que mencionó, hay cosas que no concuerdan”, aseveraron.El jefe de Policía, Comisario Cesar Primo, confirmó aque “los uniformados dialogan brevemente con él y nos narra que al transitar por calle Luis. N Palma y Paraguay se suben tres personas jóvenes, y los traslada a la zona de Magnasco y Federación, y ahí es donde él se resiste a que le roben sus pertenencias y es herido por un disparo”.“Esa persona fue intervenida y esperamos que evolucione favorablemente para poder dialogar con él, porque todavía hay cuestiones que no nos cierran, por ejemplo, el paso que él hace mención en la zona de Luis N. Palma las cámaras de seguridad de la zona no lo registran. ni a los jóvenes ni al vehículo”, aseguró.Además, comentó que “hay cámaras del hipermercado que está en ese sector, y todo eso está en manos de la División de Investigaciones”.

Permanece en terapia intensiva



El chofer pertenece a la empresa Oeste y superó la operación de emergencia que le practicaron en el hospital Centenario, donde permanece internado en la unidad de Terapia Intensiva.El proyectil quedó en el interior de su abdomen y el hombre se mantiene estable.La investigación penal preparatoria la lleva adelante la fiscal Natalia Bartolo y se centra en corroborar los datos aportados por la víctima y chequear las cámaras de seguridad en la zona donde se abordó el auto y lo ocurrido.Cuando el remisero mejore deberá prestar declaración.Desde el hospital se informó que su estado es reservado y se están requiriendo dadores de sangre, según indica