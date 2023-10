Fiesta, velocidad y video: detalles del choque en el que murieron tres jóvenes

Policiales Tres personas fallecieron al chocar un auto con la cabina de un peaje

En una fiesta

El impacto fue brutal y tuvo consecuencias lamentables: tres mujeres murieron al protagonizar un choque en la Autopista del Oeste, en General Rodríguez. El Peugeot 208 en el que viajaban se despistó, dio contra el guardarrail, voló más de 20 metros y se estrelló contra una cabina de peaje.El episodio se registró alrededor de las 6.40 de este domingo, a la altura del kilómetro 47 de la autovía. La conductora del auto color blanco (dominio OXI-784) perdió el control y todo terminó en tragedia.Las tres jóvenes que murieron en un impresionante choque en la Autopista Oeste fueron identificadas como Stefanía Abigail Flores (20), Brisa Kimey López (19) y Sheila Nair López (24).Las oriundas de la localidad de Ramos Mejía se mostraban activas en sus redes sociales, sobre todo con relación a diversas fiestas a las que asistían. La última que se dio a conocer fue el sábado por la noche cuando celebraron Halloween.Las jóvenes habían ido a bailar a Chinito BA, una fiesta realizada al aire libre, en un predio ubicado en avenida Presidente Perón al 6830, para celebrar Halloween.Desde allí, Sheila publicó el último video antes del incidente en su Instagram, donde mostraba el lugar y se escuchaba de fondo “Feliz cumpleaños Ferxxo” de Feid. “Jangueando”, escribió la joven hincha de Boca junto a un emoji de la bandera de China y etiquetó a las otras dos chicas. Fue Stefanía quien reposteó esas imágenes un rato más tarde sin saber lo que pasaría al regresar.Al momento del accidente, Stefanía Flores era la conductora y en sus redes compartía imágenes o videos de su fanatismo por los autos deportivos de alta gama.En medio de la conmoción por el trágico accidente, familiares y amigos, despiden con profundo dolor a las tres jóvenes que murieron en la madrugada del domingo.

El choque

Alta velocidad

Investigación

La desgarradora despedida a las víctimas

Pasadas las 6 de la mañana del domingo, las tres se subieron al Peugeot 208 blanco. Al volante estaba Flores. Finalmente, emprendió la vuelta y tomó la Colectora Sur Acceso Oeste.No alcanzaron a realizar un recorrido muy extenso desde que salieron: circularon cerca de 10 kilómetros a alta velocidad cuando el auto se despistó y chocó en milésimas de segundos contra el guardarraíl.El impacto fue tan violento que el rodado voló alrededor de treinta metros y se estrelló contra la cabina del peaje, en el kilómetro 47 de Acceso Oeste, sentido a la Ciudad de Buenos Aires.La brutalidad del choque provocó que dos de las tres jóvenes fallecieran en el acto. La tercera fue asistida por una ambulancia que llegó de inmediato y fue trasladada a un hospital zonal, donde horas después murió debido a la gravedad de las heridas.Según informaron fuentes de la investigación, el velocímetro se trabó en 200 kilómetros por hora, con lo cual esa sería la velocidad a la que iban cuando la conductora perdió el control y se produjo el trágico accidente.La Justicia deberá investigar las causas que produjeron el hecho, ya que no se reportó la participación de otros vehículos en el siniestro. La Policía Federal, Gendarmería y otros organismos de seguridad trabajaron en la zona para tomar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación del caso.Una de las hipótesis que se baraja es que la autopista estaba resbaladiza por la lluvia que cayó durante las primeras horas del domingo. Se espera que las autoridades revisen las grabaciones de seguridad del domo ubicado en el lugar del accidente, con el fin de obtener más información sobre lo sucedido.La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°10 de General Rodríguez y resta aclarar si hubo alguna falla técnica en el auto, si la joven se durmió mientras manejaba o si había consumido alcohol o alguna sustancia.Luego de que se conociera la triste noticia, amigos y familiares dedicaron conmovedores posteos a las víctimas y empezaron a despedirlas a través de las redes sociales.“Dios, no pudiste sacarme a mis dos nenas. ¿Por qué me dejaron, mi muñeca? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer sin ustedes?”, escribió Mirta Mastorizzo, abuela de las hermanas López.En esa línea se manifestó Thiago, su hermano: “Las amo con mi alma entera, siempre juntos los bros. Una parte de mí se fue con ustedes, descansen en paz mis angelitas”.También se expresaron los amigos de Stefanía, quienes la recordaron con amor: “Todavía no caigo. Te voy a extrañar para siempre amiga, descansa en paz”, escribió uno de sus amigos en su Instagram junto a un video.Otra amiga posteó un video en sus historias junto a Flores y sostuvo: “Sigo sin poder creer que esto te paso a vos. Estoy destrozada. Te voy a extrañar una locura, mi loca. Nos quedaron muchas cosas pendientes, cosas que dos días atrás me decías que me ibas a contar cuando me vengas a ver”.“Me dejaste un vacío enorme, todavía no puedo entender que ya no estás. No encuentro las palabras para expresar mi dolor, no las hay. Te voy a extrañar todos los días. Descansa en paz”, escribió otra joven.Asimismo, lamentó: “Realmente es difícil de explicar lo que siento en esos momentos. Nunca se queden con las ganas de decirle a la otra persona lo importantes que son para uno. Nunca se vayan a dormir tristes o enojados, tampoco se alejen de las personas que quieren porque la vida es así y en un segundo te saca a las personas que más querés”.Según pudo saber este medio, en las últimas horas del lunes comenzaron a velar a las jóvenes y les darán el último adiós durante el día. Fuente: (Tn)