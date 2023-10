Otra carta de Sabag Montiel: “Jamás fui violento con una mujer, solo con CFK”

Después de casi un mes de silencio, Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a Cristina Kirchner, reaccionó. Decidió enviar una carta a los jueces de la Cámara Federal porteña para desmentir las afirmaciones de su ex pareja y también detenida, Brenda Uliarte, que -en una nueva estrategia- aseguró que había sido obligada a ir aquel 1 de septiembre pasado a la casa de la vicepresidenta, denunció vínculos de su ex novio con Revolución Federal y afirmó su inocencia de cara al juicio oral que los tendrá a ambos en el banquillo de los acusados.“Jamás fui violento con una mujer, solo con CFK”, afirmó Sabag Montiel desde la prisión, en una hoja de papel cuadriculado que lleva su firma y fue certificada por uno de los agentes penitenciarios del penal de Ezeiza, a la que accedió Infobae. La carta ya fue remitida a Comodoro Py 2002 y por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti está en poder del Tribunal Oral Federal 6, que deberá sustanciar el juicio oral por el intento de homicidio de la ex jefa de Estado.Las palabras de Sabag Montiel fueron escritas al pasado miércoles y son consecuencia de la estrategia que desplegó la defensa de Brenda Uliarte el 26 de septiembre pasado cuando decidió entregar una carta en Comodoro Py, en lo que se consideró una ampliación de indagatoria, para despegarse de su ex pareja, Fernando ‘Nando’ Sabag Montiel, el hombre que apuntó a la vicepresidenta con un arma de fuego.Asesorada por su nuevo abogado Carlos Telleldín, Uliarte dijo que nunca creyó que su ex pareja fuera a concretar el ataque y que incluso ella intentó frenarlo, pero no pudo. Describió además a Sabag Montiel como un golpeador y manipulador, y lo vinculó a la agrupación Revolución Federal y al diputado del PRO Gerardo Milman, apuntado en la llamada “pista Casablanca”.“Yo no sé por qué ‘Nando’ hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver. Yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo. Y (el jefe de los copitos preso Nicolás) Carrizo sabe todo eso, pero él va a cubrir a ‘Nando’ porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay peso pesados”, afirmó.Uliarte incluyó en su nueva versión que escuchó a su ex pareja hablar antes del atentado con “una tal Carolina” y que cuando ella le pidió explicaciones le dijo que era “la secretaria de un amigo” y le pidió que no “rompiera” con sus celos. La secretaria de Milman que estuvo en el bar Casablanca, donde al diputado supuestamente lo escucharon anticipar 48 horas antes el atentado, se llama Carolina Gómez Mónaco.Precisamente, la llamada pista Milman está activa en el despacho del fiscal Carlos Rívolo. Milman ya entregó un teléfono celular, luego de que el Congreso votara su desafuero, pero el representante del Ministerio Público quiere también el equipo que usaba al momento del ataque porque el Iphone que entregó comenzó a usarlo en noviembre pasado hasta que lo dejó en tribunales. La querella va por más y quiere también el que usaba desde fines del año pasado y el actual. La Cámara Federal porteña debe resolver sobre la cuestión.“No soy un sicario”, “no sé disparar” y “nadie nos pagó”, había dicho Sabag Montiel en un raid de cartas que enviaba a los tribunales mientras la causa estaba en instrucción, según reveló Infobae a inicios de septiembre, al cumplirse un año del ataque a la vicepresidenta. En esos textos los investigadores leyeron la confirmación de su perfil psicológico y el enojo porque se siga buscando autores intelectuales del intento de asesinato de CFK: quieren que reconozcan que fue solo él.En esa nueva carta, una vez más, Sabag Montiel le escribió a los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, aunque el caso ya está en juicio oral ante el TOF.Arranca diciendo directamente: “respecto a las cuatro hojas que presentó Brenda, es cierto que solo salimos un mes, en agosto del 2022″ pero añadió: “jamás le pegué, al contrario. A ella su exnovio policía la amenazó con matarla en San Miguel y sola defendí de que no lo haga nada. El ex la quería matar porque ella lo engañaba y sin embargo la protegí y la cuidé. Y (él) me amenazó a mí también por culpa de ella y ella no hizo nada, no me defendió”.“Que tiene fotos golpeada es mentira o serán armadas. No sé qué gana mintiendo con eso. Jamás fui violento con una mujer, solo con CFK”, afirmó. Y apuntó contra Brenda: “la que tiene problemas psicológicos es ella”. La trató de “bipolar, inmadura, infantil, egoísta” y sin “empatía”. También aseguró: “los copitos no me defienden”, en una clara respuesta a los dichos de Brenda en su misiva.“Ella dice que le pregunten a Revolución Federal. Nadie la conoce y a mí tampoco me conocen”, afirmó. “Yo a ella jamás les conté nada de ellos porque no los conozco”, añadió. “Si le preguntan a Revolución Federal van a ver que todo lo que dice Brenda es mentira e inventa con esa Carolina”, acotó en otro tramo de la carta. Sabag además se enojó porque ella dijo que él tenía un arma de juguete.“Quiere dar la impresión de ser manipulada para no hacerse cargo de sus actos y dice que los copitos están detrás de todo (...) Es poco creíble”, concluye tras reclamar que esto sea de público conocimiento “como las causas de corrupción K como (Silvina) Batakis, ‘Chocolate’, la numerologa Pity e Insaurralde”, en alusión a las investigaciones abiertas por las contrataciones en el Banco Nación, el puntero de la Legislatura bonaerense que retiraba dinero con otras 48 tarjetas de débito o el viaje en yate que protagonizó el ex intendente de Lomas de Zamora.“Brenda está dando manotazos de ahogado. Que Brenda mienta sirve para dejar en claro de qué lado está realmente”, concluyó.En medio de tanto cruce de afirmaciones, vale aclarar: tanto Sabag como Uliarte son acusados. No están obligados a decir la verdad en ninguna de sus exposiciones. Fuente: (Infobae)