Viajaba por el sur entrerriano con $3.600.000 y se los secuestraron

Una doble presunción delictual fue advertida por el Puesto Caminero Brazo Largo, y protagonizada por dos personas radicadas en una vecina provincia, quienes no superaron el control policial en territorio entrerriano.



Mientras se realizaban los operativos frente a esa dependencia, emplazada en el sur de Entre Ríos, los uniformados detuvieron la marcha de un Peugeot 208, que ingresaba a la provincia y se identificaron a dos ocupantes, domiciliados en provincia de Buenos Aires.



En el respectivo control, se constató que circulaban con una Cédula Automotor apócrifa, la numeración de motor y chasis impresa se encontraban adulteradas y además, transportaban $3.600.000 en moneda nacional, no pudiendo avalar su tenencia.



El Puesto Caminero Brazo Largo comunicó la circunstancia a la Autoridad Judicial Competente, que ordenó el secuestro del vehículo, la documentación apócrifa exhibida y lo propio operó con el dinero, por infracción al CPA.



Los ciudadanos bonaerenses quedaron supeditados a las causas federales por Documentación Apócrifa e Infracción a la Ley N° 25.246 -Art 303 CPA- “Lavado de activos”, indica Estación Plus Crespo.