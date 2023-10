Crimen de Petaco Barrientos: sospechoso designó defensor, pero no se entrega

Sospechoso designó defensor, pero no se entrega

“Agraviante y arbitrario”

Dónde estaba Costa al momento del crimen de Petaco

En el marco de la causa que investiga el, se desarrolló este lunes una audiencia ante la jueza de Apelaciones de Paraná, Paola Firpo, registróEn la oportunidad, se conoció quey se niega a entregarse a la Justicia. Una situación que el fiscal de Diamante a cargo del caso, Gilberto Robledo, consideró como “agraviante” y fundamentó que "hay seis personas que no han sido identificadas y bien podrían tener relación con Costa".Se recordará que, de 38 años, con una condena por homicidio, y, de 27 años y sin antecedentes computables, son los dos hombres que habían sido identificados como quienes estarían entre los integrantes de la banda que asesinó a “Petaco”.Los sospechosos permanecen prófugos, pero en el devenir de la investigación, a principios de septiembre,El fiscal de Diamante le aclaró al letrado que, si Costa se presentaba, iba a quedar detenido porque hay una orden de detención vigente y que después se discutirían las medidas de cohesión. “Fiscalía iba a proponer una prisión preventiva por un tiempo breve, de 60 días, en virtud del cúmulo de evidencias que necesitábamos realizar con la presencia de Costa porqueen función de la evidencia colectada en el lugar de los hechos y donde se halló la camioneta que fuera abandonada por los asesinos de Barrientos”, argumentó Robledo durante la audiencia ante la jueza Firpo y que registróEl problema para el fiscal de Diamante comenzó cuando el 27 de septiembre, la Oficina de Gestión de Audiencias de Paraná le comunicó queEl hecho fue considerado como“porque es el mismo juez Barbagelata quien vuelve sobre sus pasos al ordenar la detención y deja plasmado por escrito que ello es a los efectos de evitar que los sospechosos se evadan y entorpezcan la investigación”, fundamentó Robledo., sentenció el fiscal de Diamante, según transcribióY agregó: “El derecho de defensa no está en juego porque el defensor oficial tuvo intervención en la causa desde el mismo comienzo cuando se dispuso la autopsia al cuerpo de Barrientos y todos y cada uno de los actos que se realizaron en la investigación, fueron anoticiados al defensor oficial y con la autorización del juez de Garantías en función de lo que manda la ley procesal”.Según el fiscal de Diamante, pudo saberpresente en la audiencia,De hecho, sumó quey bien podrían tener relación con Costa. Es más, el fiscal aseguró que Costa y Bordiga “son amigos y oriundos de Laguna Paiva, donde comparten negocios y actividades comerciales; y tienen distintas residencias porque se mueven entre la provincia de Santa Fe y la localidad bonaerense de José C. Paz”.Esos fueron los argumentos del fiscal Robledo para solicitarle a la jueza Firpo que revoque la medida por el juez Barbagelata e impida de esta manera que Parente pueda tener acceso al legajo que se instruye por el crimen de Barrientos, registrópresente en la audiencia.Gustavo “Petaco” Barrientos fue asesinado el sábado 18 de febrero, por la tarde, por varios hombres encapuchados y fuertemente armados que irrumpieron en su casa del barrio “Los Cardales”, ubicado en la localidad de Colonia Ensayo (departamento Diamante); lo acribillaron a disparos en el interior de la vivienda y luego huyeron en una camioneta que dejaron abandonada en la zona de la localidad costera Puerto Alvear.y bajo la órbita del Juzgado de Ejecución de Penas de Lomas de Zamora. “No es casualidad que el fiscal ignore o soslaye esta información porque es un elemento fundamental para determinar que Costa no intervino en el lamentable hecho que se le imputa porque había sido condenado a un año y seis meses de prisión efectiva”, fundamentó el abogado de uno de los sospechosos por el crimen de Barrientos y según transcribiódisparó el fiscal. De hecho, reveló que, en el transcurso de la causa, en la provincia de Santa Fe, se encontró “con mucha filtración y poca colaboración para con la investigación”.Fue por eso que el fiscal le solicitó a la jueza de Apelaciones que revoque la autorización que se le concedió al abogado de acceder a la información sensible que contiene el expediente y que se le pida a Parente que, en caso de tener contacto con Costa, que se entregue a la Justicia, pudo saberTras la audiencia de este lunes, Firpo deberá resolver si revoca o mantiene la decisión de Barbagelata; tal desenlace estaría previsto para este jueves.