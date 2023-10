Cayó preso cuando fue a votar, pero lo liberaron a cambio de resarcir a víctimas

Recuperó la libertad el sujeto detenido en Buenos Aires cuando se presentó a votar en las Generales del domingo pasado; se trata de Sergio Oscar Gino, quien estaba acusado de estafas reiteradas, cometidas en el año 2017 en Concepción del Uruguay.



Según reportó 03442, Gino fue acusado oportunamente de efectivizar la compra de tres vehículos usando cheques adulterados y de cuentas cerradas, generando un considerable perjuicio a quien fuera su víctima, a la que contactó a través de WhatsApp. El caso fue encuadrado en el delito de “Estafas reiteradas”.



En la audiencia realizada la semana pasada, se acordó el pago del resarcimiento a las víctimas, por lo que Gino abonó la mitad de lo que se solicitaba y se comprometió a cancelar la deuda en no más de una semana, debiendo respetar reglas de conducta impuestas en la audiencia judicial.



Fue así como, tras el acuerdo y los alegatos de la fiscal y la abogada defensora, se dispuso la libertad del acusado, a la espera de que en el transcurso de esta semana y no más allá del 10 de noviembre, se constate el pago restante. Una vez cumplimentado este requisito, Gino podría tener una salida alternativa ya que no tiene antecedentes computables.



Sobre la detención en Buenos Aires



El domingo pasado, luego de haberse enviado varios oficios a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Policía Federal Argentina, los bonaerenses lograron la detención de un individuo declarado como rebelde por un caso de estafa. Según pudo confirmar 03442, esta persona fue sorprendida por los uniformados cuando concurrió a votar en una Escuela de Moreno, Partido de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires.



El sujeto fue trasladado a Concepción del Uruguay por una comisión formada por efectivos de la Guardia Especial de Jefatura Departamental Uruguay y, finalmente, la semana pasada se resolvió su situación procesal.



De acuerdo a lo que publicó 03442, en la investigación tuvo importancia el rol de la parte querellante constituida, que promovió en varias oportunidades diversas medidas para dar con el paradero de quién habría estafado a su representada, años atrás.